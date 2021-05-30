Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasını küle çevirdi

Mardin'de elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasının alev almasına neden oldu. Çıkan yangında onlarca dönümlük buğday tarlası küle döndü.
Olay Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Hocaköy'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım buğday tarlasının alev almasına neden oldu. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın nedeni ile buğday tarlası küle dönerken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.