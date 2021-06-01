Mardin'de kaçak kazıya suçüstü: 7 gözaltı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'de, define aramak için kaçak kazı yapan 7 şüpheli, jandarmanın düzenlediği operasyonla suçüstü yakalanıp, gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışma ile Artuklu ilçesindeki Kibartepe mevkisinde kaçak kazı yapıldığı tespit edildi. Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, 7 şüpheliyi kaçak kazı yaptıkları sırada yakaladı. Olay yerinde, kazıda kullanılan jeneratör, hilti, balyoz, kazma, kürek gibi malzemelere ekiplerce el koyuldu. Gözaltına alınan 7 şüphelinin jandarmadaki sorgusu sürüyor.



DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-01 09:47:33



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