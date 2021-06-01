Mardin'de hükümlü ve tutuklular için kitap kampanyası

Mardin'de cezaevlerinde bulunan hükümlü ve tutuklular için kitap bağışı kampanyası düzenlendi.

Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan 'Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkesinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İşbirliği Protokolü' çerçevesinde kütüphaneler oluşturulması için bağış kampanyası, Mardin Adliyesinde kurulan stantlar ile başlatıldı. Kitap bağışı kampanyası töreni Mardin Cumhuriyet Başsavcı Vekili Celal Kaplan, İl Kültür ve Turizm Müdürü Sabahattin Genç, Ceza İnfaz Kurumlarından Sorumlu Cumhuriyet Savcısı Enes Kürkçü, Mardin E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürleri Mehmet Arslan ve Ali Özçelik, ceza infaz kurumu öğretmenleri, infaz koruma memurları ile adliye personellerinin katılımı ile gerçekleştirildi. 16 Haziran tarihine kadar devam edecek kitap kampanyası için il ve ilçe merkezlerinin uygun görülen yoğun yerlerinde ve alışveriş merkezlerinde kitap bağış stantlarının hazır bulunacağı belirtildi. Savcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mardin E Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumunda kalmakta olan tutuklu ve hükümlülerin topluma kazandırılmaları, rehabilite edilmeleri, alternatif bakış açısı kazanmaları, topluma daha faydalı birey olmaları için kuram kütüphanelerindeki kitapların çeşitlendirilerek hükümlü ve tutuklulara ulaştırılması amacıyla Adalet Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında 29 Mart 2021 tarihinde imzalanan Ceza İnfaz Kurumu Yerleşkelerinde Kütüphane Kurulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü kapsamında Ceza İnfaz Kurumu Kütüphaneleri İçin Kitap Bağış Kampanyası düzenlenerek Mardin Adliyesi 1. katında stant kurulmuş olup kitap bağışında bulunabilecektir."

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