Mardin Büyükşehir Belediyesi kent genelinde yol çalışmalarına başladı

Mardin Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde dört bir koldan yol yapım çalışmalarına başladı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, kent genelinde dört bir koldan yol çalışmalarına başlandı. Mardin Büyükşehir Belediye Fen İşleri Daire Başkanlığı, Kızıltepe ilçesi Akyüz, Yaşar, Sevimli mahalleleri grup yolu ile İpekyolu, Kılduman, Demirler, Çaybaşı, Hocaköy mahalleri gurup yolu sulama serme ve sıkıştırma çalışmalarını sürdürüyor. Kızıltepe ilçesi Dikmen, Otluca, Ayrancı mahalleleri grup yolunda ise asfalt söküm çalışması devam ediyor. Mazıdağı Gümüşpınar, Tanrıyolu, Sağmal mahalleleri arasında reglaj ve sıkıştırma çalışması sürüyor. Dargeçit ilçesi Belen, Akyol, Suçatı mahalleleri grup yolu asfalt söküm çalışmaları, sulama, serme ve sıkıştırma çalışmaları devam ediyor. Savur ilçesinde ise Evkuran, Başağaç, Üçerli, Hisarkaya grup yolu ile İçören, Ormancık, Akyürek grup yolunda çalışmalar sürüyor.

Fen İşleri Daire Başkan Cebrail Aslan, bu seneki yol ihalelerini yaparak yer teslimlerini gerçekleştirdiklerini söyledi. Aslan, "3 firma ile işlere başladık. Birinci ekip, Derik ve Mazıdağı ilçelerimizde 15’er kilometrelik iki yola başladı. İkinci ekip, Kızıltepe ilçemizde 15 kilometrelik yol çalışmasına başladı. Şuan alt temeli seriliyor. Önümüzdeki haftada asfaltına başlayacağız. Üçüncü ekip ise Dargeçit ilçesinde 7 kilometrelik bir yola başladı. Kazısı bitti malzemesi serildi yakın zamanda asfaltına başlayacağız. Midyat’ta da yol çalışmaları başladı. 3 firma ile çalışmalara başladık. Her firma ikişer ekiple çalışmalara başladı. Şuan o ekipleri artıracağız. Bu sene sonuna kadar hedeflediğimiz yol çalışmasına ulaşacağız. Vatandaşlarımız bir anda kendi yollarının yapılmasını istiyor. Bu en doğal hakları. Yol ile ilgili ciddi sıkıntılarımız var. Birazcık sabır etmek gerekiyor. Bu sene ve gelecek sene yapacağımız çalışmalarla yol problemini kökünden çözmüş olacağız inşallah" dedi.

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