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Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

İHA

Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Mardin'de iki aile arasında silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay, Derik ilçesine bağlı Alibey köyde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan iki aile arasında başlayan tartışla bir anda silahlı kavgaya dönüştü. Olayda D.A., A.A. ve N.A. yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan D.A., yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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