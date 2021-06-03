Mardin’de geceyi alevler aydınlattı

Mardin’in Artuklu ilçesinde buğday hasadının tamamlandığı bir tarlada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçrayan yangın gecenin karanlığını aydınlığa çevirdi.

Olay, Artuklu ve Nusaybin ilçeleri arasında bulunan Yeniköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere, hasadın tamamlandığı bir tarlada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Kısa sürede rüzgarın etkisiyle diğer tarlalara da sıçrayan yangın büyüyerek bölgeyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı Nusaybin itfaiyesi grup amirliği ekipleri, gece karanlığını aydınlatan yangını güçlükle kontrol altına alarak söndürdü. Yangında dönümlerce ekili alanda küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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