Saç tasarım uzmanı Yusuf Aydın’dan yağlı saçlar için öneriler

Uluslararası alanda büyük başarılara imza atan saç tasarım uzmanı Yusuf Aydın, yağ saçlardan kurtulmak için killi saç maskesi ve saç tipine uygun şampuanın kullanılması gerektiğini söyledi.

Yağlı saçlardan kurtulmak için tüyolar veren Yusuf Aydın, kil içeren ürünlerin saç bakımı için kullanılması gerektiğini söyledi. Aydın, "Killi saç maskesi, saç diplerindeki yağı emerek, saç tellerini hafifletir, saça dolgunluk kazandırır. Kil maskesini duş almadan önce kuru saç diplerine uygulan ve 5 dakika bekletin. Sürenin sonunda parmaklarınızla masaj yaparak ürünü iyice yedirin. Ilık su ile saçlarınızı durulayın. Kil maskesi ilk kullanımdan itibaren saçlarınızda gözle görülür bir hafiflik olacaktır" dedi.

Aydın saç tipine uygun şampuanın kullanılması gerektiğini ifade ederek, "Eğer yağlı saçlarınız için kuru saçlara özel şampuan kullanıyorsanız saçlarınızın normalden fazla yağlanması çok normal. Yağlı saç derisi için mutlaka yağlı saçlara özel üretilen şampuanları kullanmalısınız. Her yıkamada aynı şampuanı kullanmalısınız, düzensiz şampuan kullanımından verim almanız imkansız olabilir" diye konuştu.

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