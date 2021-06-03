İş yerine karga girince böyle saklandılar

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Midyat ilçesinde Fatih Güler'in (26) arazide cansız bedeni bulundu.

Midyat'ın Orta Çarşı Mahallesi'ndeki arazide hareketsiz haldeki kişiyi görenler, güvenlik güçlerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, bu kişinin öldüğünü belirledi. Yapılan incelemede cesedin Fatih Güler'e ait olduğu tespit edildi.

Güvenlik güçleri olayla ilgili soruşturma başlatırken, Güler'in ölüm nedeninin otopsinin ardından netlik kazanacağı bildirildi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Midyat Selim KAYA

2021-06-03 18:04:37



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