Gara şehidi Vedat Kaya'nın ismi parkta yaşatılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gara şehidi Vedat Kaya'nın ismi parkta yaşatılacak

DHA

Gara şehidi Vedat Kaya'nın ismi parkta yaşatılacak


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)GARA şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın ismi, memleketi Mardin'de 21 dönüm arazi üzerine kurulacak parka verilecek. 
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Gara şehidi polis memuru Vedat Kaya'nın ismini yaşatmak için, Nur Mahallesi'nde 21 bin metrekare alan üstünde yapılacak parkın arazisinde, incelemelerde bulundu. Vali Demirtaş, park için gerekli çalışmaların bir an önce başlatılacağını belirterek, "Mardin genelinde yeşil alanlarımızın çoğaltılmasıyla ilgili çok ciddi çalışmalarımız var. Bugün de burada bulunmamızın sebebi, Gara şehidi kardeşimizin adına nasip olursa park yapmak. Şehidimizin babası Şeyhmus amca, çok sevdiğimiz amcamız. Bu parkımız yaklaşık 21 bin metrekare büyüklüğünde olacak. İnşallah şehidimizin ismini vereceğiz. Proje çalışmalarımıza hemen başlıyoruz. Vedat kardeşimizin ismini, İnşallah buraya çok güzel şekilde vereceğiz. Ona layık, çok güzel bir park yapacağız" dedi.
Şehit polis memuru Vedat Kaya'nın babası Şeyhmus Kaya ise, oğlunun isminin yaşatılması gurur verici olduğunu belirterek, "Sayın valime çok teşekkür ediyorum. Valimiz hep yanımızda. Gözüm sürekli parkın üstünde olacak. Ağaç dikerim, her şey yaparım. Onun ismini taşıyacak olması gurur vericidir" diye konuştu.
 DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-06-06 11:09:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran kaldı
YEREL HABERLER Mardin'e gelen Amerikalı turist gördüklerine hayran ...
Kızıltepe’de yüzlerce giyim dükkanının bulunduğu pasajda çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Kızıltepe’de yüzlerce giyim dükkanının bulunduğu ...
Mardian Mall marka karmasını güçlendirmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Mardian Mall marka karmasını güçlendirmeye devam ...
Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Midyat şehidi dualarla son yolculuğuna uğurlandı
Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
YEREL HABERLER Hatay şehidi, Kürtçe ağıtlarla toprağa verildi
Mardin’de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
YEREL HABERLER Mardin’de Dünya Bisiklet Günü kutlandı
Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan zanlı jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ...