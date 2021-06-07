Mardin'de, kısıtlamanın kalkmasının ardından yoğunluk başladı

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Mardin'de sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte kentte hareketlilik başladı.

Mardin'de hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte hareketlilik başladı. Yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında başlatılan hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi. Mardin'in Artuklu ilçesinde vatandaşlar, sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte yollara döküldü. Kentte hareketlilik başlarken, yollarda trafik yoğunluğu yaşandı.

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