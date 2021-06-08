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Mardin'in Midyat ilçesi Güngören Mahallesinde bulunan Mor Gabriel Manastırına ait ekili alanda yangın çıktı. Elektrik direğinden çıkan yangında, manastıra ait 19 dönüm arpa yandı.

Edinilen bilgilere göre, Güngören Mahallesi sınırları içerisinde bulunan, Mor Gabriel Manastırına ait 19 dönümlük ekili arpa tarlasında elektrik aksamından kaynaklı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ekipler yangını kısa sürede kontrol altına alarak çevrede bulunan ekili arazilere sıçramasını önledi. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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