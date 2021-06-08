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Dargeçit’te hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri düzenlendi

İHA

Dargeçit’te hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri düzenlendi

Mardin'in Dargeçit ilçesi Halk Eğitimi Merkezinde hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri kapsamında sergi düzenlendi.
Dargeçit Kaymakamlığı, Dargeçit Aile Destek Merkezi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle sene sonu düzenlenen sergiye; Dargeçit İlçe Kaymakamı Doğan Kemelek, Belediye Başkan Vekili Mehmet Şefik Akıncı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Kılıç ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sergisinin açılışı İlçe Kaymamı Doğan Kemelek ve eşi Gülsüm Kemelek tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler tarafından robotik kodlama ile yapılan robatları inceleyen Kaymakam Kemelek, robotların görevlerinin ne işe yaradığı ve ne amaçla kullanılacağı hakkında bilgi aldı. Daha sonra müzik odası ve spor salonunu gezen Kaymakam Kemelek Dargeçit Aile Destek Merkezi Müdürü Aynur Kılıç’tan bilgi aldı.

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