Mardin’in tarihini ve kültürel yapısını yansıtacak projede çalışmalar başladı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatlarıyla, şehrin tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıracak mini Mardin Projesi’nin çalışmaları başladı.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın talimatları doğrultusunda, kentin kadim tarihi ve kültürel yapısını içerisinde barındıran ve adeta bir açık hava müzesini andıracak 'Mini Mardin Projesinin' çalışmaları başladı. Proje, vatandaşlara ve şehre gelen misafirlerimize, Mardin merkez ve ilçelerinde bulunan tarihi ve kültürel dokuları ön plana çıkaracak, gezilip görülmesi gereken yapıların bir arada olduğu 420 metre uzunluğu ve 4 metre yüksekliğiyle adeta bir açık hava müzesi görünümündeki Mini Mardin Projesi, kentin imajına ve kalitesine katkı sağlayacak. Tarihi Mardin’e çıkışta Hava Radarı Mevkiinde yapılacak Mini Mardin Projesi için belirlenen tarihi ve kültürel yapılar, Mardin’e özgü katori taşlarına işlenerek rölyefler yapılacak. Eklenecek sesli anlatım sistemi eserin konumu, tarihi gibi bilgiler, interaktif sesli sanal rehberlik ortamında tanıtımı sağlanacak. Led sistemi ile de aydınlatma animasyonları yapılabilecek.

Doğaya ve tarihi dokuya uyumlu olan malzemenin kullanılacağı projede içerisinde 4 adet oturma, etkinlik alanı, dikey ve yatay yeşil bitki bantları yer alıyor.

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