Mardin’de gençlerden yamaç paraşütüne büyük ilgi

Mardin Büyükşehir Belediye Gençlik Merkezi’nin, 'Uçmak için kanatlara ihtiyacınız yok' diyerek başlattığı yamaç paraşütü eğitimleri gençlerden büyük ilgi gördü. Yamaç paraşütü eğitimlerine başvurular devam ediyor.

Mardin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Turizm ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı gençlik merkezinin, 'Uçmak için kanatlara ihtiyacınız yok' diyerek 2018 yılında başlatmış olduğu yamaç paraşütü eğitimleri 3. dönem yer uçuşları ile devam ediyor. Şuana kadar tandem eğitimlerini tamamlayan yaklaşık 30 genç, gökyüzü ile buluşturuldu. Yamaç paraşütü alanında uzman eğitmenler tarafından verilen teorik eğitimlerde; yamaç paraşütü ve ekipmanların tanıtımı, meteoroloji dersi, hava trafik kuralları, emercensi eğitimleri, yer eğitimi ve aerodinamik konuları üzerinde duruldu. 21 Kasım Şehir Stadyumunda verilen yer eğitimlerinde ise alçak tepe ve yüksek irtifa uçuşları yapılıyor. Teorik eğitimin ardından paraşütle yer eğitimlerini alarak uçmaya çalışan gençlerin heyecan ve sevinçleri yüzlerinden okunuyor. Mayıs ayı içerisinde başlayan eğitimlere şuana kadar 120 kursiyer başvuru yaptı.

Bir yandan eğitimler devam ederken bir yandan da yeni kayıtlar alınmaya devam ediyor.

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