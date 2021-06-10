Pandemi yüzünden çiğ köfteci olan ses sanatçısı sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pandemi yüzünden çiğ köfteci olan ses sanatçısı sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

İHA

Pandemi yüzünden çiğ köfteci olan ses sanatçısı sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor

Mardin’de pandemi yüzünden çiğ köfteci olan ses sanatçısı sahnelere dönmenin mutluluğunu yaşıyor.
Pandemi sürecinde düğün salonları ve eğlence mekanlarının kapanmasıyla işsiz kalan yerel ses sanatçısı 38 yaşındaki Serdar Örnek, çiğ köfte dükkanı açmıştı. İkinci kademe normalleşmenin başlamasıyla Örnek, sahnelere geri dönmenin mutluluğunu yaşıyor. Müzisyenler için işlerin yeniden açıldığını kaydeden Örnek, “Yaklaşık 12 yıldır müzikle uğraşıyorum. Ama son 1 buçuk yıldır pandemi yüzünden evlere kapandık. Müzik hayatı hepten öldü bitti. Daha öncesinde işsizlikten dolayı evde oturmaktansa bir çiğ köfte salonu açtık. Görenler bilenler vardır. Çiğ köfte salonu açtık şu anda yavaş yavaş inşallah sektörümüz açılıyor gibi” dedi.
Düğünlerin ekonomiye ciddi bir katkı sunduğunu ifade eden Örnek, "Düğünler sadece ülkenin değil bütün dünyanın ekonomisini ayakta tutan sektörlerden biridir. Bu pandemi dönemi sürekli olacak değil. İnşallah bitecek” diye konuştu.

“Bir an önce herkes aşı olsun ve bir an önce maskelerden kurtulalım”
Müzisyenlerin tekrar sahnelerde olacaklarını belirten Örnek, “En kısa zamanda inşallah düğünlerimize sahnelerimize geri döneceğiz. Müzisyen için sahne hayattır. Bunu bütün müzisyenler ve müzikle uğraşan dostlarımız bilir. Müzisyen hiçbir zaman unutulmamalı diyorum. Sağlık Bakanımız 2 gün önce açıklama yaptı. Artık müzik ile uğraşan müzisyen dostlarımızda şu anda aşı olmaya başlayacak. Bizde en kısa zamanda randevumuzu alacağız. Biz aşı olacağız. Bir an önce herkes aşı olsun ve bir an önce maskelerden kurtulalım” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü güldürdü
YEREL HABERLER Mardin'de Napolyon kirazı, üreticilerin yüzünü ...
Mardin'de takla atarak mısır tarlasında devrilen araçta 1'i ağır, 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de takla atarak mısır tarlasında devrilen ...
Mardin'de trafik kazalarında 36 kişi hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazalarında 36 kişi hayatını ...
Mardin’de gençlerden yamaç paraşütüne büyük ilgi
YEREL HABERLER Mardin’de gençlerden yamaç paraşütüne büyük ilgi
Mardin’in tarihini ve kültürel yapısını yansıtacak projede çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Mardin’in tarihini ve kültürel yapısını yansıtacak ...
Düğün sezonunun başlamsıyla gelinlikçilerde yoğunluk yaşanıyor
YEREL HABERLER Düğün sezonunun başlamsıyla gelinlikçilerde yoğunluk ...
Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kırmızı ışıkta geçti otomobile çarptı: 2 yaralı
Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Midyat'ta aylık muhtarlar toplantısı yapıldı
Evinin penceresinde düşen bebek hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Evinin penceresinde düşen bebek hayatını kaybetti
Aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
YEREL HABERLER Aranan zanlı jandarma tarafından yakalandı
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek sergisi
YEREL HABERLER Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistin'e destek ...
Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere destek sergisi
YEREL HABERLER Ebru ve hat sanatçısı müezzinden Filistinlilere ...
Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla görüşmelerini sürdürüyor
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş, muhtarlarla görüşmelerini ...
Dargeçit’te hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri düzenlendi
YEREL HABERLER Dargeçit’te hayat boyu öğrenme haftası etkinlikleri ...
İnşaat işçisi 4. kattan düştü
YEREL HABERLER İnşaat işçisi 4. kattan düştü
Midyat’ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Midyat’ta trafik kazası: 3 yaralı
Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı
YEREL HABERLER Manastıra ait 19 dönüm arpa yandı
Mardin’de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi sevindirdi
YEREL HABERLER Mardin’de sulu buğdayda verim artışı çiftçiyi ...