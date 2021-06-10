Kızıltepe engelli basketbol takımı Erzurum’u 57-45 yendi

Tekerlekli Basketbol 2. Lig yükselme müsabakalarının ikinci maçında da Mardin’in Kızıltepe ilçesi Engelliler Birliği Spor Kulübü galip ayrıldı.

Yalova’da oynan müsabakanın ikinci gününde Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulüb Erzurum Büyükşehir Belediye engelliler basketbol takımını 5745 yendi. İlk maçta da Şanlıurfa Bedensel Engelliler takımı karşısında 6450 kazanan Kızıltepe temsilcisi ikinci galibiyeti almış oldu. Kızıltepe Engelliler Birliği Spor Kulübü Derneği Başkanı İzzettin Akbaba, galibiyet sonra yaptığı açıklamada ilk maçta galip gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Akbaba, “Galibiyetle başlamak bizim için iyi bir motivasyon oldu. Turnuvaya iyi hazırlandık. İnşallah bunun meyvesini maçlarda göreceğiz. Bize inanan ve desteklerini bizden esirgemeyen Kızıltepe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ve 300 bin nüfusluk Kızıltepe halkına bu galibiyeti armağan ediyorum. Basketbolcularımı kutluyorum. İnşallah galip gelmeye devam edeceğiz” dedi.

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