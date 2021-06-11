Silah kazasında şehit olan piyade er için Mardin’de tören düzenlendi

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Mardin’in Nusaybin ilçesinde silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için Mardin Havalimanında tören düzenlendi.

Nusaybin'de silah kazasında şehit olan Piyade Er Rıdvan Sağdıç için Mardin Havalimanında tören düzenlendi. Törende Yüzbaşı Sertaş Erkişi şehidin öz geçmişini okuduktan sonra İl Müftüsü Ali Hayri Çelik dua okudu. Gerçekleştirilen törenin ardından Şehit Piyade Er Rıdvan Sağdıç askeri uçak ile Tekirdağ'a uğurlandı.

Havalimanında düzenlenen törene Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, 70. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü M. İlker Emir, siyasi parti temsilcileri, şehidin silah arkadaşları ve Mardinli vatandaşlar katıldı.

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