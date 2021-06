Güvercinleri için 40 bin TL'ye oda yaptırdı; yemlerine yılda 20 bin TL harcıyor

Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'de, kamu kurumunda memur olarak görev yapan Tufan Kırmızıoğlu (46), 36 yıldır güvercin besliyor. Servet değerindeki 100 güvercini için evinin bitişiğinde 40 bin lira harcayarak, özel odalı alan yaptıran Kırmızıoğlu, kuşlarının beslenmesi için her yıl 20 bin liraya yem aldığını söyledi. Kırmızıoğlu, "Her akşam onları Mardin semalarında uçurmak, bana büyük keyif veriyor. Dedem, babam ve amcam da güvercin besliyordu. Ben de oğluma güvercin beslemeyi öğretiyorum. Benden sonra kuşlara o bakacak" dedi.

Ailece hiçbir zaman güvercinleri ticari amaç için kullanmadıklarını anlatan Tufan Kırmızıoğlu, "Öyle kuşlarım var ki çiftine 20 bin lira veriyorlar ama satmıyorum çünkü bu işin ticaretini yapmıyorum. Hayatım boyunca güzel bir kuş satmadım. Onlara bakarak, besleyerek ve uçurarak stres atıyorum, mutlu oluyorum" dedi.

'KENDİ BOĞAZIMDAN KESİP ONLARA VERİYORUM'

Küçüklüğünden beri güvercin tutkusu olduğunu dile getiren Kırmızıoğlu, "10 yaşından beri Mardin güvercinlerini besliyorum. Şu anda elimdeki bu kuşların çiftine 20 bin lira verdiler ama satmıyorum. Kuşlarımı her zaman kalpten besliyorum. Ne ihtiyaçları var ise karşılıyorum. Ortalama 100 güvercinim var. Toplam değeri 250 bin lira civarındadır. Bütün servetimi güvercinlere yatırdım. Mesela; Mardin´de 'Rasasi' adı verilen bir kuşum var ama ülke genelinde buna 'Demiri' diyorlar. Özelliği ise boğaz etrafındaki bordo tüylerdir. Kaliteli bir güvercindir. Bir de Saddam Hüseyin´in beslediği kuşların aynısı var. 'Miro' dediğimiz bu kuş, çok kıymetlidir. Bunların fiyatı, kuşun kalitesine göre 20 bin liradan başlar ve 70 bin hatta 100 bin liraya kadar gider. Çok değerli kuşlardır ama ben satmıyorum. Bunların bakımı da maliyetli. İlacı, yemi, yıllık ortalama 20 bin liraya mal oluyor. Kendi boğazımdan kesip onlara veriyorum ama mutluyum, stresimi atıyorum. Bunların sayesinde huzurluyum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

