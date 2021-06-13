Büşra ve Suzan öğretmenlerin hayatını kaybettiği kaza kamerada (2)



SÜRÜCÜ YAKALANDI

Öğretmenler Büşra Yıldız ve Suzan Basın'ın öldüğü kazanın ardından olay yeri ve sürücünün gidiş güzergahındaki kameraları inceleyen Mardin Emniyet Müdürlüğü Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aracı kullanan kişinin Mehmet Danışman (25) olduğunu belirledi. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, düzenledikleri operasyonla Danışman'ı, gözaltına aldı. Şüphelinin Nusaybin İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu sürüyor.

BAKAN SELÇUK'TAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Büşra Yıldız ve Suzan Basın öğretmenler için sosyal medya hesabında başsağlığı mesajı yayınladı. Sürecin takipçisi olacağını aktaran Bakan Selçuk, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Suzan Basın ve Büşra Yıldız öğretmenlerimizi Mardin Nusaybin'de trafik terörüne kurban verdik. İki genç öğretmen, binlerce öğrencinin öğretmeni. Duygularımı anlatamam. Ailelerine sabır diliyorum. Sürecin yakın takipçisi olacağım. Mekanları cennet, başımız sağ olsun."

SUZAN ÖĞRETMEN GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

Kazada yaşamını yitiren öğretmenlerden Suzan Basın'ın cenazesi Mardin Devlet Hastanesi'ndeki otopsinin ardından toprağa verilmek üzere Nusaybin'e gönderildi. Hacılar Mezarlığı'na getirilen Suzan Basın, ailesi, meslektaşları ve çok sayıda kişinin katımıyla gözyaşlarıyla toprağa verildi. Büşra Yıldız'ın cenazesinin ise memleketi Kastamonu´nun Bozkurt ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-13 12:59:29



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