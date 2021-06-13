6'ncı kattan düşen çocuğu hayata bağlamıştı, dededen doktora teşekkür ziyareti

Mardin'in Midyat ilçesinde Abdurrezak Akbulut isimli vatandaş, 6'ncı kattan düşen 3 yaşındaki torununa gerekli müdahaleyi yapıp hayatta tutan Midyat Devlet Hastanesinde görevli acil tıp uzmanı Hakan Özerol'u ziyaret ederek kendisine teşekkür etti.

Geçtiğimiz ay Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın 6'ncı katından düşen 3 yaşındaki çocuk, hemen Midyat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada acil tıp uzmanı Dr. Hakan Özerol tarafından ilk müdahalesi yapılan çocuk ileri merkeze nakledildi. 6'ncı kattan sert zemine çakılan çocuk hayata tutunmayı başarırken, dedesi Abdurrezak Akbulut, olay günü üstün gayret gösteren Midyat Devlet Hastanesinde görevli Uz. Dr. Özerol'a teşekkür ziyaretinde bulundu.

Ziyarette konuşan Akbulut, torununun durumunun iyi olduğunu söyledi. Akbulut, "Düştüğü zaman ben odada oturuyordum. Çocuk içeride oynuyordu bir ses geldi. Önce önemsemedim ama sonra bir şey olduğu kalbime düştü. Baktım aşağıya çocuk hareketsiz yatıyor. Herkes ayağa kalkmış birisi ambulans çağırıyor, birisi imdat diye bağırıyor. Aşağı indim, elimi göğsüne attım, dua ettim. Baktım aniden çocuğa nefes geldi. Şükürler olsun ve hastaneye getirdik. Hakan hocam Allah ondan razı olsun gerçekten çok ilgilendi ve ilgilendiği için de ben geldim kendisine çok teşekkür etmek istedim. Hakan hocam ve bütün hastane personelinden Allah razı olsun. Şu anda çocuk Allah'a çok şükür çok iyi, hiçbir şeyi yok" dedi.



"Çocuğun iyileştiğini duymak bizler için en büyük hediye"

Acil tıp uzmanı Hakan Özerol ise Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinde acil tıp uzmanlığı eğitimi aldıktan sonra Midyat Devlet Hastanesine göreve başladığını söyledi. Uz. Dr. Özerol, "6. kattan düşme sonrası çoklu travma sebebiyle tarafımıza yönlendirilen hasta için hazırlıklarımızı yaptık. Hasta geldiği andan itibaren gerekli müdahaleleri yaparak hastanın stabilizasyonunu gerçekleştirdik. Takip ve tedavisinin devamı için Kızıltepe Devlet Hastanesi çocuk cerrahisi bölümüne naklini sağladık. Olaydan sonra hastanın dedesi yanımıza gelerek teşekkürlerini iletti. O gece korku ve endişe ile bakan gözlerdeki şükran ve teşekkür duygusunu görmenin tarifi yok. Küçük bir çocuğun hayatı gerçekten çok değerli, iyileştiğini duymak bizler için en büyük hediye" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.