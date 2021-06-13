Mardin’de arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

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Mardin’de 2 aile arasında arazi meselesi nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

Olay, Artuklu ilçesine bağlı Elmabahçe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 aile arasında arazi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. Olayda Ş.T. hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı. Olay yerine haber verilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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