Mardin'de husumetli aileler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/ MARDİN, (DHA)MARDİN'in Artuklu ilçesinde, husumetli 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada Şükrü Turan (71) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kavga, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Yaylacık Mahallesinde meydana geldi. Mahallede husumetli iki aile arasında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan sözlü tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, 5 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla mahalleye ekipler sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan Şükrü Turan, yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mahallede güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karışan şüphelileri yakalanmalarına yönelik çalışması sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-13 23:01:35



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.