Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Bakan Koca, "750 bin kişi bugün" dedi ve açıkladı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN´de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü Resul İ., ağır yaralandı.

Kaza, Dargeçit ilçesi Bahçebaşı Mahallesi Barış Bulvarı Caddesi'nde meydana geldi. Resul İ.'nin kullandığı plakasız motosiklet ile Şemsettin Y. idaresindeki 07 ARR 428 plakalı otomobille çarpıştı. Yola savrulan motosiklet sürücüsü başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Resul İ., kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.FOTOGRAFLIDHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-14 16:09:38



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.