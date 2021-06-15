Mardin’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay Kızıltepe Bahçelievler Mahallesi Ceylanpınar Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 Haziran’da sabah saatlerinde iki otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişinin yaralandığı öğrenildi. Yaralılar ambulansla ilçedeki hastaneye sevk edildi. Kaza anı bir petrol ofisinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Kızıltepe ve Ceylanpınar istikametinden gelen iki otomobil kafa kafaya çarpışıyor. Çarpışma ile birlikte otomobiller sağa ve sola savrulurken ortalığı toz bulutu kaplıyor. Kazayı gören vatandaşlar hemen olay yerine koşuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.