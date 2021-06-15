Mardin Valisi Demirtaş kadın muhtarları dinledi

Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, kadın mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek, talep ve önerilerini dinledi.
Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, kadın mahalle muhtarlarını makamında kabul etti. Dargeçit Akçaköy Mahalle Muhtarı Emine Doğan, Derik Alagöz Mahalle Muhtarı Nebahat Durmaz, Artuklu Çukuryurt Mahalle Muhtarı Yasemin Düzce ve Kızıltepe Yüceli Mahalle Muhtarı Dilek Eşit, ziyaret ettikleri Vali Demirtaş'a talep ve sorunlarını anlattı. Vali Demirtaş, muhtarların sorunlarının çözümü için, Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Abduselam Er´e talimat verdi.
VALİ DEMİRTAŞ: BABAM DA MUHTARDI
Babasının da muhtar olduğunu dile getiren Vali Demirtaş "Göreve geldiğimiz ilk günden bu yana, her fırsatta mahalle muhtarlarımız ile bir araya geliyoruz. Muhtarlarımız, biz yöneticiler ve vatandaşlarımız arasında köprü görevi görüyor. Vatandaşlarımızın sorunu olduğunda, bizler çoğu kez muhtarlarımızdan duyup, anında çözüm üretiyoruz. Bugün kadın muhtarlarımız ile bir araya geldik. İlimizde kadın muhtarlarımızın olması, beni fazlasıyla memnun etti. Kendilerine görevlerinde başarılar diliyorum´´ diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-06-15 18:57:10
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