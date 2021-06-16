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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Nusaybin ilçesinde polis ekipleri, TIR'ın çeşitli yerlerine gizlenen 62 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İpekyolu üzerinde uygulama yapan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, durdurdukları TIR'da, narkotik köpeğinin tepki vermesiyle arama yaptı. TIR'ın çeşitli yerlerine gizlenen 62 bin 300 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı. Terör örgütlerinin finans kaynaklarından kaçakçılığı engellemeye yönelik çalışmaların devam edeceği vurgulandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-16 11:12:09



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