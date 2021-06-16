Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek

DHA

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek


Selim KAYABurak EMEK/MARDİN, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğubatı ve kuzeygüney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek" dedi.
Bakan Karaismailoğlu, Mardin-Midyat yolunun temel atma törenine katılmak ve bazı incelemelerde bulunmak üzere kente geldi. Karaismailoğlu, AK Parti Mardin milletvekilleri Cengiz Demirkaya ve Şeyhmus Dinçel, İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak, AK Parti MYK Üyesi Orhan Miroğlu, Karayolları Genel Müdürü Abdulkadir Uraloğlu ile birlikte Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret etti. Bakan Karaismailoğlu, Vali Demirtaş´tan ilin ulaştırma konusundaki mevcut durumu, yürütülen yatırımlar ve planlanan projeler hakkında bilgi aldı. Valilik ziyaretinin ardından, beraberindekilerle birlikte AK Parti il binasına geçen Bakan Karaismailoğlu, açıklamalarda bulundu.
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin dört bir yanında, ulaşım ve haberleşme alanında önemli yatırımların temelini attıklarını belirterek, şunları söyledi:
"AK Parti hükümetleri döneminde Bakanlığımız tarafından gerçekleştirilen yatırımlarımız sonucunda, ülkemizin kat ettiği gelişmeyi görmek, bizleri mutlu ediyor, daha fazlasını yapmak için cesaretlendiriyor. Milletimizin bize verdiği yetki ile, bugün Türkiye´yi dünyanın lider lojistik güçlerinden biri haline getirmek için, karayolları ve havayollarında kat ettiğimiz gelişmeyi, demiryolları ve denizyollarında da sağlıyoruz. Açılışını gerçekleştirdiğimiz Filyos Limanı ve çalışmaların sürdüğü Rize İyidere Lojistik Limanı ile doğubatı ve kuzeygüney ekseninde oluşturacağımız orta koridor ile Türkiye yeni, küresel bir lojistik üs haline dönüşecek. Kanal İstanbul ile birlikte, orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek. Küresel bir vizyonla attığımız bu adımların olmazsa olmazı ise her ilimizde gerçekleştirdiğimiz yatırımlarla az önce değindiğim bütünsel kalkınmamızın hayata geçmesi. Mardin´e gerçekleştirdiğimiz ve gerçekleştirmeyi planladığımız her yatırım da gerek bölge gerekse ülkemiz önem arz ediyor."
'2003 YILINA KADAR MARDİN HAKETTİĞİ HİZMETİ ALAMAMIŞ'
Son 19 yılda Mardin'in fersah fersah yol aldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Mardin´e tarihi varlıkları nedeniyle 'zamanın durduğu şehir' diyorlar. Doğru. Ancak maalesef AK Parti öncesinde duranın sadece zaman olmadığını da anlıyoruz. AK Parti hükümetleri yönetime gelene kadar, yatırım namına tek bir çivi dahi çakılmamış. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, tüm Türkiye´yi olduğu gibi, Mardin´i de bayındır kılmanın, geleceğe taşımanın derdine düştük. Son 19 yılda, Mardin fersah fersah yol aldı. Mardin bizim için çok önemli" dedi.
'BUGÜNE KADAR MARDİN İÇİN HİÇ DURMADIK'
Mardin'i, bölünmüş yollarla Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman ve Şırnak'a bağladıklarına dikkat çeken Karaismailoğlu, kente yapılan yatırımları anlattı. Bakan Karaismailoğlu, "Mardin-Midyat yolunun yapımına başlıyoruz. Fiziksel ve geometrik standartları yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon TL, akaryakıttan 10 milyon TL olmak üzere, yıllık toplam 33,7 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Mardin´in sadece karayollarını değil, diğer tüm modlardaki ulaşım ağlarını da güçlendiriyoruz. Mardin Havalimanı´nın pistini ve terminal binasını büyüttük. 2003 yılında 19 bin olan yolcu sayısını, 2020 yılında 398 bine çıkardık. Bizim Mardin´e verilmiş bir sözümüz var. Yola, "En büyük sevincimiz vatandaşımızın duyacağı mutluluktur" diye çıktık. Mardin ve ilçelerinin geleceği için, yaptığımız ve yapacağımız hizmetlerde bizim için yorgunluk yok. Bugüne kadar Mardin için hiç durmadık, bundan sonra da durmayacağız." 
'HİZMET SİYASETİ YAPIYORUZ'
Şehirlerin gelişmesi için, hizmet siyaseti yaptıklarına vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:
"Biz, hizmet için siyaset yapıyoruz ki, şehirlerimiz gelişsin, ülkemiz gelişsin, vatandaşlarımız geleceğe güvenle bakabilsin. Ancak; siyaseti millet için yapmıyorsanız, ülkenizin, milletinizin geleceğini değil, kendi menfaatinizi düşünüyorsanız, AK Parti´nin yakaladığı başarıyı gerçekleştiremezsiniz. Ülkesine hizmet etme aşkıyla yanıp tutuşmayan, milletin derdi ile dertlenmeyen, bu yolda yürüyemez. Biliyorum ki partimizin temelini hizmet için çalışan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz yani sizler oluşturuyorsunuz. Bizlere Türkiye´nin aydınlık geleceğini inşa etmek için büyük görevler düşüyor. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplumun tüm kesimlerinde oluşan birlik, beraberlik ve barış ortamını her daim diri tutmalıyız. Ülkemizin bugüne kadar kazandıklarını, ülkemizin yükseldiği konumu en doğru ve etkili şekilde korumalı, görmeyen gözlere göstermeli, duymayan kulaklara duyurmalıyız."DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Burak EMEK
2021-06-16 13:30:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal ...
Mardin'de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de tarihi eser operasyonu
Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele ...
Mardin Valisi Demirtaş kadın muhtarları dinledi
YEREL HABERLER Mardin Valisi Demirtaş kadın muhtarları dinledi
Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden oldu
YEREL HABERLER Sulama kanalında görülen dev yılanlar paniğe neden ...
Mezopotamya ovası 2022’de su ile buluşacak
YEREL HABERLER Mezopotamya ovası 2022’de su ile buluşacak
Mardin'de terör örgütüne katılmaya giden şahıs sınırdan geçerken yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de terör örgütüne katılmaya giden şahıs ...
Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
YEREL HABERLER Sınırı geçmeye çalışan terörist yakalandı
Bakkalda çıkan yangın tüm ürünleri kül etti
YEREL HABERLER Bakkalda çıkan yangın tüm ürünleri kül etti
'Savaşa hayır' sloganıyla 132 ülke gezdi, ülkesinde savaş mağduru oldu
YEREL HABERLER 'Savaşa hayır' sloganıyla 132 ülke gezdi, ülkesinde ...
Mardin’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Mardin’de otomobillerin kafa kafaya çarpışma anı ...
Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını kaybettiği kaza yerine karanfil bıraktı
YEREL HABERLER Memur-Sen heyeti Nusaybin'de 2 öğretmenin hayatını ...
Jandarma Teşkilatından Mardin Valisi Demirtaş’a 182. kuruluş yıl dönümü ziyareti
YEREL HABERLER Jandarma Teşkilatından Mardin Valisi Demirtaş’a 182. ...
Ömerli’de ağaçlık alanda yangın çıktı, 200 dönümlük alan küle döndü
YEREL HABERLER Ömerli’de ağaçlık alanda yangın çıktı, 200 dönümlük ...
Mardin’deki kazada hayatını kaybeden öğretmenler için okullarında anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin’deki kazada hayatını kaybeden öğretmenler için ...
Sürdürülebilir Şehirler Programının 3. fazı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Sürdürülebilir Şehirler Programının 3. fazı ...
Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Mardin'de ağaçlık alanda yangın: 12 dönümlük alan kül oldu
YEREL HABERLER Mardin'de ağaçlık alanda yangın: 12 dönümlük alan kül ...
Mardin'de trafik denetimlerine ağırlık verildi
YEREL HABERLER Mardin'de trafik denetimlerine ağırlık verildi
Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü tutuklandı
YEREL HABERLER Büşra ve Suzan öğretmenin öldüğü kazada, sürücü ...
Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı
YEREL HABERLER Perdecilerde düğün yoğunluğu başladı
Buğdaydan istediği verimi alamayan çiftçi, gözlerini samandan gelecek gelire çevirdi
YEREL HABERLER Buğdaydan istediği verimi alamayan çiftçi, gözlerini ...
Ektikleri ürünlerden verim alamayınca elle toplamaya başladılar
YEREL HABERLER Ektikleri ürünlerden verim alamayınca elle toplamaya ...