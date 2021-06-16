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Mardin-Midyat karayolunun temeli atıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, temel atma töreninde Kızıltepe çevre yolunun müjdesini verdi

İHA

Mardin-Midyat karayolunun temeli atıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, temel atma töreninde Kızıltepe çevre yolunun müjdesini verdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla MardinMidyat karayolunun temel atma töreni gerçekleştirildi. Törende Bakan Karaismailoğlu, Kızıltepe çevre yolunun da müjdesini verdi.
MardinMidyat karayolunun temel atma törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, AK Parti milletvekilleri Cengiz Demirkıran ve Şeyhmus Dinçel ile Ceyda Bölünmez Çankırı, AK Parti MKYK Üyesi Orhan Miroğlu, Kara Yolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu ve davetliler katıldı. Temel atma töreni gerçekleşen MardinMidyat karayolu bölünmüş yola dönüştürülecek. 23 kavşağa toplam 660 bin ton asfalt malzemesi dökülecek. Yolun 2024 yılı başında bitmesi hedefleniyor.

“19 yılda 1 trilyon 96 milyar liralık binlerce projeyi ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına kazandırdık”
Son 19 yılda, yatırım değeri 1 trilyon 96 milyar lirayı aşan binlerce projeyi ülkenin ulaşım ve iletişim altyapısına kazandırdıklarını belirten Bakan Karaismailoğlu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ülkemizin dört bir köşesinde, daha güçlü bir geleceğe sahip olmak, gençlerimize iş sahaları açmak için projelerimizi milletimizin hizmetine sunuyor, yeni projelerimizin ilk adımlarını atıyoruz. Hafta sonu Muş ve Bitlis illerimiz arasında bulunan, Ahlat Karahasan Malazgirt yolunun açılışını gerçekleştirdik. Bugün ise kadim tarihi ile sadece ülkemiz için değil, bölgemiz için de önemli bir kıymet olan Mardin’deki yatırımlarımıza bir yenisini daha eklemek adına sizlerle bir aradayız. Turizm ve tarım başta olmak üzere, hedefimizdeki ‘bütünsel kalkınma’ faaliyetlerini destekleyecek ve ulaşımı daha güvenli kılacak MardinMidyat yolu temel atma töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum" dedi.
Tüm bu yatırımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın destek ve vizyonu ile Bakanlığın bütün personelinin gecegündüz demeden çalışmasıyla hayata geçirdiklerini kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Somut projeler ile milletimizin hayatını mı kolaylaştırdık, insanımıza yeni iş ve aş alanları açtık. Milletimiz, kimin çalışıp, kimin çalışmadığını 19 yıldır çok iyi biliyor. AK Parti hükümetleri döneminde yapılan binlerce yatırımdan, hayata geçirilen on binlerce projeden vereceğim bazı rakamlar ile ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi, ekonomimizi nasıl güçlendirdiğimizi sizlere kısaca anlatmak istiyorum. 2003 yılı öncesinde 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olan mevcut bölünmüş yol ağımızı,28 bin 219 kilometreye ulaştırdık. 19 yılda 4,5 katı aşan bir gelişme kaydettik. Bakanlığımızın, stratejik hedeflerinden olan yük ve insan taşımacılığını daha modern, daha konforlu ve daha güvenli bir hale getirmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Ülkemizi dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna getirdik. Yetmedi, Bakü Tiflis Kars Demiryolu Hattı Projesi ile dünya demiryolu taşımacılığında kısa zamanda söz sahibi olduk. Kıtalar arasında, aynı ulaşım moduyla insan ve yük taşımacılığına imkan veren Marmaray ile desteklediğimiz bu hattımız sayesinde, ülkemizi, Pekin’den Londra’ya uzanan Orta Koridorun ve Demir İpek Yolunun en güçlü ve stratejik bağlantı noktasına dönüştürdük. Böylece, küresel ticaret koridorları için çok önemli bir alternatifi ortaya koyduk" diye konuştu.

“Havalimanı sayısını 56’ya yükselttik”
Karayolu, demiryolu ve denizyolunun yanı sıra Türk sivil havacılığında da 2003 yılından bu yana tarihi başarılara imza attıklarını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Yeni havalimanları yaptık, atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırdık, yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik. 2003 yılında 26 olan havalimanımızı sayımızı 56’ye yükselttik. Dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. Türkiye’nin havacılık sektörüne liderlik etmesini sağlayan, tüm dünyanın takdirini kazanmış İstanbul Havalimanı ile hem havacılıkta uluslararası bir merkez olma iddiamızı güçlendirdik hem de göz bebeğimiz Türk Hava Yollarının liderliğini perçinlemesi için güçlü bir altyapı imkanı sunduk. 150 havayolu şirketine ve 350’nin üzerinde destinasyona uçuş imkanı sağlayan İstanbul Havalimanı ile ülkemizi dünyadaki en önemli havayolu transfer merkezlerinden biri konumuna getirdik. Kısacası ulaştırma alanında Türkiye’nin yıllardır süren altyapı problemini büyük ölçüde çözdük ve ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Ortadoğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük" şeklinde konuştu.

“2003’te Mardin’de 28 kilometre olan bölünmüş yol bugün 263 kilometreye ulaştı”
Türkiye’nin gücüne güç katacak yatırımların yanı sıra, milli bağımsızlık ve milli ekonomi yaklaşımını destekleyen ‘bütünsel kalkınma’ hamlesinde şehirlerin gelişiminin kendileri için hayati değerde olduğunu dile getiren Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye’mizin her ilinde olduğu gibi Mardin’in de ulaşım ve iletişim altyapısının gelişmesi için çok önemli yatırımları hayata geçirdik. Bağrında sakladığı kültürel miraslarıyla, tarihiyle ve güzel insanlarıyla Mardin bizim en kıymetlilerimiz arasında yer alıyor. Hoşgörünün ve emeğini taşa işleyen insanların şehri Mardin, Mezopotamya’dan Anadolu’ya, Akdeniz ve Ortadoğu arasında farklı kültürlerin kucaklaştığı, dünyaya örnek teşkil eden bir güzelliktir. Tarihi taş konakları, camileri, kiliseleri ve eşsiz mimarisi ile dün olduğu gibi bugün de barış ve hoşgörünün merkezidir Mardin. Özgün tarihi dokusu ve kültürel çeşitliliği ile büyük turizm potansiyeline sahip, İpek Yolu üzerindeki şehrimiz, geçmişte olduğu gibi, günümüzde de çok önemli bir konuma sahiptir. DoğuBatı ve KuzeyGüney yönlü ulaşım koridorlarının kavşağında yer alan, böylesine tarihi, stratejik ve jeopolitik öneme sahip olan Mardin’in ve halkının tarım, sanayi, ticaret ve turizm faaliyetlerinin gelişmesi için de güçlü ulaşım ağına sahip olması gerekiyor. O nedenle, 2003 yılından bu yana hiç hız kesmeden Mardin’in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptık. 2003’te sadece 28 kilometre bölünmüş yolu olan Mardin’in bugün, toplamda 263 kilometrelik yolu bulunuyor” dedi.

“Mardin’in diğer illerle ticaretine değer katıp kalkınmasını hızlandırdık”
Bakan Karaismailoğlu, şehri, Şanlıurfa’ya, Diyarbakır’a, Şırnak’a ve Batman’a bölünmüş yollar ile bağladıklarını, böylece Mardin’in diğer iller ile olan ticaretine değer katarak kalkınmasını hızlandırdıklarını söyledi. .Mardin’i daha güvenli ve konforlu yollarla tanıştırdıklarını anlatan Bakan Karaismailoğlu, “İlk olarak 9 Ekim 2020’de Mardin’de sizlerle birlikte olmuştuk. Sizleri dinledik Mardinlilerin taleplerini ihtiyaçlarını öğrendik. Çalışmalarımızı yaptık ve 26 Martta Mardin’e tekrar gelerek Mardinlilerin sabırsızlıkla beklediği CeylanpınarKızıltepe yolunun temelini attık. Şimdi de Mardin’in önemine ve gelişimine ivme kazandıracak yeni ulaştırma yatırımları kapsamında mevcut haliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren MardinMidyat yolunu tamamen bölünmüş yol hâline getirmek için çalışmalara başlıyoruz. Üzerinde 23 kavşak bulunan 58,8 kilometre uzunluğunda BSK kaplamalı yeni bir yol inşa edeceğiz. Mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükselterek, Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon lira, akaryakıttan 10 milyon lira olmak üzere yıllık toplam 33,7 milyon lira tasarruf sağlayacağız. Araçların çevreye bıraktığı egzoz emisyonunu da 4 bin 13 ton azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacağız. Sizlere bugün bir müjde daha veriyoruz” diye konuştu.

“Kızıltepe çevre yoluna da önümüzdeki günlerde başlıyoruz”
Kızıltepe’nin Ceylanpınar yolu ve çevre yolu ile konforlu güvenli yollara sahip olacağını ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Yapılan her yeni yol, akarsular gibidir, geçtikleri yerlerin istihdamına, üretimine, ticaretine, kültürüne ve sanatına can katmaktadır. Güvenli, hızlı ve kolay ulaşım, ticaretin, üretimin ve ihracatın en önemli bileşenidir. Çünkü doğru zamanda, doğru yerde, doğru miktarla bulunmak ticaretin altın kuralıdır. Mardin Midyat yolumuz, Kızıltepe Ceylanpınar yolumuz ve Kızıltepe çevre yolumuz ile ticari faaliyetleri artan bölgemizde üretilen tarım ve sanayi ürünlerinin ülke içerisinde ve sınır kapıları üzerinden dış pazarlara ulaşımını kolaylaştırarak bölgedeki ekonomik hacmin büyümesine önemli katkılar sağlayacağız. Bu düşüncelerle temelini atacağımız Mardin Midyat yolunun başta Mardin olmak üzere Türkiye’mize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyor, projede emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Çalışmalar tamamlandığında Mardin bambaşka bir görünüme kavuşacaktır”
Vali Demirtaş, tarihi İpek Yolu üzerinde yer alan Mardin'in kadim bir kültürü, köklü bir mirasını günümüze taşıyan Mezopotamya’nın, önemli kavşak noktalarından olduğunu belirtti. Vali Demirtaş, Midyat ilçesinin milattan önce 13. yüzyıla uzanan tarihi, engin kültürel birikimi, turizm, tarım ve el sanatları üzerine yoğunlaşan ekonomisiyle kentimizin önemli ilçelerinden birisi olduğunu ve kente tarihi, kültürü, turizmi ve ekonomisi için birbirine sıkı sıkıya bağlanan, Midyat’la birlikte Ömerli ve Yeşilli ilçelerinin de bugün atacakları temelle daha güvenli ve konforlu bir yola, bölünmüş karayoluna kavuşturulduğunu söyledi. Bu yolun Mardin’le Midyat’ı, Ömerli’yi ve Yeşilli’yi birbirine daha da yaklaştıracak, kent merkezi ile bu ilçelerimizin bağlarını daha da güçlendireceğini ifade eden Vali Demirtaş, "İlimize gelen turistlerin, Midyat’ımızın turizm varlığına erişimini daha da kolaylaştıracak olan bu yol sayesinde, ilimizin ve ilçelerimizin lojistik faaliyetleri ve transit ticareti artacak, bu vesileyle de ekonomiye ciddi katkılar sağlayacaktır. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, son 19 yılda ulaşım ve altyapı alanlarında, ülkemizin eşi benzeri görülmemiş bir gelişim sağladığı, hepimizin malumudur. Ulaştırma Bakanlığımızın verilerine göre, kentimizde 2003 öncesi 28 kilometre bölünmüş yol varken, 20032020 yılları arasında toplam 235 kilometre bölünmüş yol yapılarak bölünmüş yol uzunluğu 263 kilometreye çıkarılmıştır. Malumunuz yol, kalkınmanın göstergesidir. İlimiz genelinde yürütülen tüm yol çalışmaları tamamlandığında, Mardin’imiz bambaşka bir görünüm kazanıp, kalkınmada da önemli bir seviyeye ulaşacaktır. Bildiğiniz üzere, yakın zamanda yaklaşık 62 kilometrelik KızıltepeCeylanpınar karayolunun temel atma törenini gerçekleştirdik. Bugün de tarihi bir ana, MardinMidyat karayolunun temel atma törenine hep birlikte şahit oluyoruz. Bu çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken, gerçekleştirilmesi planlanan tüm bu ulaşım yatırımlarıyla Mardin’imiz turizm, ticaret, tarım ve sanayide yeni bir döneme geçecek, ülkemizin ve bölgemizin önemli bir çekim noktasına dönüşecektir. Bizler, ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ düsturuyla, vatandaşlarımıza hizmet etmekten asla vazgeçmeyecek ve mesai mefhumu gözetmeden çalışmaya devam edeceğiz. İnşa ettiğimiz her yolu; medeniyetimizin, birliğimizin, beraberliğimizin ve kardeşliğimizin vesilesi kılacağız. Projelerimize sağladıkları desteklerden ötürü başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere şükranlarımı arz ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından MardinMidyat karayolunun temeli atıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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