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Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek (2)

DHA

Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek (2)


MARDİN-MİDYAT KARAYOLUNUN TEMELİNİ ATTI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Mardin-Midyat karayolunun temel atma törenine katıldı. Törende konuşan Bakan Karaismailoğlu, "Son 19 yılda, yatırım değeri 1 trilyon 96 milyar lirayı aşan binlerce projeyi, ülkemizin ulaşım ve iletişim altyapısına kazandırdık. Tüm bu yatırımlarımızı, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ın destek ve vizyonuyla Bakanlığımızın bütün personelinin gece gündüz demeden çalışmasıyla hayata geçirdik. Somut projelerle milletimizin hayatını kolaylaştırdık, insanımıza yeni iş ve aş alanları açtık. 2003 yılı öncesinde; 6 bin 101 kilometre uzunluğunda olan mevcut bölünmüş yol ağımızı, 28 bin 219 kilometreye ulaştırdık. 19 yılda 4,5 katı aşan bir gelişme kaydettik" dedi.
'TÜRKİYE, AVRUPA'NIN 6'NCI YÜKSEK HIZLI TREN İŞLETMECİSİ KONUMUNDA'
Türkiye'yi Avrupa'da 6'ncı yüksek hızlı tren işletmecisi konumuna getirdiklerini söyleyen Karaismailoğlu, "Ülkemizi; dünyada 8´inci, Avrupa´da 6´ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke konumuna getirdik. Yetmedi, Bakü-TiflisKars Demiryolu Hattı projesiyle dünya demir yolu taşımacılığında, kısa zamanda söz sahibi olduk. Kıtalar arasında, aynı ulaşım moduyla insan ve yük taşımacılığına imkân veren Marmaray ile desteklediğimiz bu hattımız sayesinde ülkemizi, Pekin´den Londra´ya uzanan Orta Koridor´un ve Demir İpek Yolu´nun en güçlü ve stratejik bağlantı noktasına dönüştürdük. Böylece, küresel ticaret koridorları için çok önemli bir alternatifi ortaya koyduk" diye konuştu.
'HAVALİMANI SAYIMIZI 56'YA YÜKSELTTİK'
Yeni havalimanlarının da yapıldığını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Yeni havalimanları yaptık, atıl olanları sivil havacılık sektörüne kazandırdık, yüksek kapasiteli modern terminaller inşa ettik. 2003 yılında 26 olan havalimanımızı sayımızı 56´ya yükselttik. Dış hat uçuşlarımızı ise 127 ülkede 329 noktaya yükselttik. Türkiye´nin havacılık sektörüne liderlik etmesini sağlayan, tüm dünyanın takdirini kazanmış İstanbul Havalimanı ile hem havacılıkta uluslararası bir merkez olma iddiamızı güçlendirdik hem de göz bebeğimiz Türk Hava Yolları´nın liderliğini perçinlemesi için güçlü bir altyapı imkânı sunduk. 150 havayolu şirketine ve 350´nin üzerinde destinasyona uçuş imkânı sağlayan İstanbul Havalimanı´yla ülkemizi dünyadaki en önemli havayolu transfer merkezlerinden biri konumuna getirdik. Ülkemizi Asya, Avrupa, Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Kafkaslar ve Kuzey Karadeniz ülkeleri arasında ulaşımın her modunda uluslararası bir koridora dönüştürdük."
'MARDİN'E 4 MİLYAR LİRA YATIRIM YAPTIK'
Türkiye´nin gücüne güç katacak yatırımların yanı sıra şehirlerin gelişiminin de hayati değerde önemli olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "2003 yılından bu yana hiç hız kesmeden Mardin´in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 4 milyar lira yatırım yaptık. 2003´te sadece 28 kilometre bölünmüş yolu olan Mardin´in bugün, toplamda 263 kilometrelik yolu bulunuyor. Şehrimizi Şanlıurfa´ya, Diyarbakır´a, Şırnak´a ve Batman´a bölünmüş yollarla bağladık. Böylece Mardin´in diğer illerle olan ticaretine değer kattık, kalkınmasını hızlandırdık. 26 Mart'ta Mardinlilerin sabırsızlıkla beklediği Ceylanpınar-Kızıltepe yolunun temelini attık. Şimdi de Mardin´in önemine ve gelişimine ivme kazandıracak yeni ulaştırma yatırımları kapsamında, mevcut hâliyle 17,7 kilometresi bölünmüş yol, 41,1 kilometrelik kesimi tek yol standardında hizmet veren Mardin-Midyat yolunu tamamen bölünmüş yol hâline getirmek için çalışmalara başlıyoruz. Üzerinde 23 kavşak bulunan, 58,8 kilometre uzunluğunda BSK kaplamalı yeni bir yol inşa edeceğiz. Mevcut yolun fiziksel ve geometrik standartlarını yükseltip Mardin ile Midyat arasında çok daha güvenli ve konforlu bir ulaşım imkânı tesis edeceğiz. Kesintisiz ve daha hızlı bir trafik akışı sağlayacağız. Projenin tamamlanmasıyla, zamandan 23,7 milyon TL, akaryakıttan 10 milyon TL olmak üzere yıllık toplam 33,7 milyon TL tasarruf sağlayacağız. Araçların çevreye bıraktığı egzoz emisyonunu da 4 bin 13 ton azaltarak çevre kirliliğinin önlenmesine katkıda bulunacağız" ifadelerini kullandı.
MARDİN'E BİR MÜJDE DAHA
Mardin'e bir müjde daha veren Karaismailoğlu, "Kızıltepe Çevre Yoluna da önümüzdeki günlerde başlıyoruz. Artık Kızıltepe-Ceylanpınar yolu ve çevre yoluyla konforlu güvenli yollara sahip oluyor. Mardin-Midyat yolumuz, Kızıltepe-Ceylanpınar yolumuz ve Kızıltepe çevre yolumuzla ticari faaliyetleri artan bölgemizde, üretilen tarım ve sanayi ürünlerinin ülke içerisinde ve sınır kapıları üzerinden dış pazarlara ulaşımını kolaylaştırarak bölgedeki ekonomik hacmin büyümesine önemli katkılar sağlayacağız" dedi.
 Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının ardından beraberindekilerle Mardin-Midyat yolunun temelini attı.DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA, Burak EMEK
2021-06-16 15:05:55

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