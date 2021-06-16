Mardin’de çıkan yangında 140 dönümlük buğday tarlası küle döndü

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde 140 dönüm buğday tarlası çıkan yangında küle döndü. Çiftçinin bir yıllık emeği dakikalar içerisinde heba oldu.

Olay Kızıltepe ilçesi Kaynarca Mahallesi'nde meydan geldi. Edinilen bilgiye göre, Abdulkadir Kılıç, Şükriye Kılıç ve Şehmus Kılıç’a ait yaklaşık 140 dönüm makarnalık sert buğday tarlasında henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Köylüler kendi imkanlarıyla yangına müdahale ederken olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın güçlükle söndürüldü. Yangında çiftçilerin bir yıllık emeği heba olurken itfaiye ekiplerinin tuttuğu rapor sonucunda yangının çıkış nedenini belirtileceği öğrenildi.

Olay ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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