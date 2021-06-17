Mardin’de ikinci ürün olan mısır ekimine başlandı

Mezopotamya’nın bereketli topraklarına sahip Mardin Ovasında buğday hasadının ardından ikinci ürün olarak mısır ekimine başlandı. Mardin’de 1 buçuk milyon dönümlük alana mısır ekilmesi bekleniyor.

Kızıltepe ilçesinde çiftçiler buğday hasadını bitirir bitirmez ikinci ürün mısır ekimine başladı. Traktörlerle sürülen toprak mısır ekimine hazır hale getirildi. Ardından çiftçiler mısır tohumunu mibzerle toprağın bağrına bıraktı. Çiftçiler ekimini bitirdiği arazide kendi imkanlarıyla sulamaya başladı. Çiftçiler ektikleri mısırın hasadını kasım ayında yapacak. Türkiye’de yem ihtiyacının yaklaşık 3’te birini Mardin Ovasından karşılıyor. Mardin Ovasında yaklaşık 1 buçuk milyon dönüm mısır ekilmesi planlanıyor.

Mardin’in 4 ilçesinde ekime başlanıldığını ifade eden Kızıltepe Hububatçılar ve Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, "Mardin Ovasında 4 ilçemizde buğdaydan sonra ikinci ürün mısır ekiliyor. Kızıltepe Artuklu, Nusaybin ve Derik ilçelerimizde yaklaşık 1 buçuk milyon dönüm alanda ekiliyor. Dönümde bin ile bin 200 ton verim veriyor. Bu da Mardin Ovamızda ikinci ürün mısır 2 milyon tona yakındır. Bugün artık bizim tarım sektörü için buğdaydan sonra hem ekonomik hem de tüketim olarak ikinci derecede acil bir ihtiyaç haline gelmiştir. Mısır nişasta için kullanılıyor, irmik için, tavuk sektörü için, büyükbaş hayvan için kullanılıyor ve küçükbaş hayvan için kullanılıyor. Bütün yem sektörünün ana maddesini karşılıyor. Mısırın ekilmesi gerek, eğer ekilmezse, üretim yapılmadığı zaman bu sefer dışarıdan temin etmeye çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

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