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Mardin'de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7'si öğretmen 9 yaralı

İHA

Mardin'de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7'si öğretmen 9 yaralı

Mardin'in Midyat ilçesinde pikap ile öğretmen servisinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 7'si öğretmen 9 kişi yaralandı.
Olay, MardinMidyat karayolu Bağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mardin’den Midyat‘a doğru seyir halinde olan pikap, öğretmen servisine arkadan çarptı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan şoförler M.N.A. ve K.B. ile öğretmenler M.K., M.F.O., E.Ü., R.K., Ö.K., M.E.B. ve O.A. olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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