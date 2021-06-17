Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de



Selim KAYA/MARDİN, (DHA) EMNİYET Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere, Mardin´e geldi. Mehmet Aktaş, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş´ı makamında ziyaret etti.

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, bir dizi temas ve incelemelerde bulunmak üzere, beraberinde Özel Harekat Daire Başkanı Selami Türker, TEM Daire Başkanı Hasan Yiğit, İnşaat Emlak Dairesi Başkanı Ahmet Nehar Poçan ve İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Sezgin Apaydın ile birlikte, Mardin'e geldi.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş'ı makamında ziyaret eden Emniyet Genel Müdürü Aktaş, kentin huzur ve güveni ile ilgili istişarede bulundu. Vali Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürü Aktaş´ı, dillerin ve dinlerin kenti Mardin´de ağırlamaktan onur duyduğunu belirtti.

Yapılan görüşmenin ardından, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ve beraberindekiler, valilikten ayrıldı. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-17 18:45:11



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