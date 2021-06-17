Mardin'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Selim KAYA/ KIZILTEPE/MARDİN,(DHA)MARDİN'İN Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1´i ağır 4 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan sürücüyü, itfaiye ekipleri bir saatlik çalışmanın ardından kurtarabildi.
Kaza, Kızıltepe-Nusaybin kara yolunun Kuyular Mahallesi mevkiinde akşam saatlerinde meydana geldi. Seyir halindeki 34 CBK 286 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, takla atarak tarlaya uçtu. Kazada, Mehmet (48), Selamet (45) ve Abdulbaki Saday (55) ile Hatice Kayar (50) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve itfaiye sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, sürücü ise itfaiye ekiplerinin bir saatlik çalışması sonucu, sıkıştığı araçtan kurtarılarak hastaneye sevk edildi. Yaralılardan Hatice Kayar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Kızıltepe Selim KAYA
2021-06-17 22:22:26
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