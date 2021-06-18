Hayranı olduğu Türk DJ'yi taklit etmek için Amerika’dan Mardin’e geldi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayranı olduğu Türk DJ'yi taklit etmek için Amerika’dan Mardin’e geldi

İHA

Hayranı olduğu Türk DJ'yi taklit etmek için Amerika’dan Mardin’e geldi

Hayranı olduğu Türk DJ Mahmut Orhan'ın klip çektiği yeri görüp aynı hareketleri aynı mekanda yapmak isteyen İvan Petrov, Amerika’dan Mardin’e geldi. Tarihi Zinciriye Medresesini ziyaret eden Petrov, burada klipteki gibi dans ederek fotoğraf çektirdi.
Amerika’da yaşayan üniversite öğrencisi İvan Petrov, DJ Mahmut Orhan hayranı. Mahmut Orhan’ın 2 yıl önce Mardin’de klip çekimlerini yaptığı '6 Days' şarkısında tarihi Zinciriye Medresesi'nde yaptığı figürleri gören Petrov, hareketlerin aynısını aynı mekanda yapmayı kafasına koydu. Yaklaşık 2 yıl bekleyen Petrov, 2 yıl sonra hayalini gerçekleştirmek için yola çıktı. Mardin'e geziye gelen Petrov, Zinciriye Medresesi kubbeleri önünde çok istediği hareketleri yaptı.
Murat Orhan'ın klibindeki hareketlerin aynısını aynı mekanda yapmak istediği için Mardin'e geldiğini belirten Amerikalı turist İvan Petrov, "2 yıl önce Mahmut Orhan burada video çekti 6 Days şarkısı için. Videoda adam hareket yaptı. Bu medresede elleri üzerinde durdu. Ben de aynı hareketi yapmak istedim burada. Rüya gibi. Mardin'i çok beğendim. 2 yıl bekledim Mardin’e gelmek, gün batımını görmek ve aynı hareketi yapmak için. Mardin’i ilk defa gördüm, çok beğendik. Çok farklı, değişik bir yer. Gün batımında burada çok güzel manzara oluyor. Herkese tavsiye ediyorum. Mardin’de 3 gün kaldık, tekrar gelmeyi çok istiyoruz" dedi.

"Buraya gelmek ve burayı görmek lazım"
Türkiye’ye birkaç kez geldiğini kaydeden Petrov, "Ama Mardin’e ilk defa geldik. Farklı yerlere İstanbul’a, Marmaris’e gittik. Buraya gelmek ve burayı görmek lazım. Zinciriye Medresesini gördük. Eski Mardin’de ve yeni Mardin’de biraz gezdik. Burası çok güzel tarihi bir şehir" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan ve Büşra öğretmenin adı görev yaptıkları okulda yaşatılacak
YEREL HABERLER Trafik kazasında hayatını kaybeden Suzan ve Büşra ...
Tanju Çolak, Mardin'in şampiyon takımını ziyaret etti
YEREL HABERLER Tanju Çolak, Mardin'in şampiyon takımını ziyaret etti
Sınırı geçmeye çalışırken yakalandı, eğitimli terörist çıktı
YEREL HABERLER Sınırı geçmeye çalışırken yakalandı, eğitimli ...
Mardin'de sınırdan geçmeye çalışan terörist yakalandı
YEREL HABERLER Mardin'de sınırdan geçmeye çalışan terörist yakalandı
Mardin'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Mardin'de kaza yapan otomobilde sıkışan sürücüyü ...
Okul dönüşü kaza: 10 yaralı
YEREL HABERLER Okul dönüşü kaza: 10 yaralı
Dünyanın en uzun boylu adamı korona virüs aşısı oldu
YEREL HABERLER Dünyanın en uzun boylu adamı korona virüs aşısı oldu
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 ...
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de
Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de
YEREL HABERLER Emniyet Genel Müdürü Aktaş Mardin'de
Mardin'de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7'si öğretmen 9 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de pikap öğretmen servisi ile çarpıştı: 7'si ...
Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye Medresesi oldu: Yurt dışından gelenler bile var
YEREL HABERLER Gelin ve damatların dış mekan çekim tercihi Zinciriye ...
Ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu Mardin’de dev organizasyon başlıyor
YEREL HABERLER Ünlü sunucu Özlem Demir duyurdu Mardin’de dev ...
Mardin’de ikinci ürün olan mısır ekimine başlandı
YEREL HABERLER Mardin’de ikinci ürün olan mısır ekimine başlandı
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek (3)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta ...
Bakan Karaismailoğlu Mardin’de
YEREL HABERLER Bakan Karaismailoğlu Mardin’de
Mardin’de çıkan yangında 140 dönümlük buğday tarlası küle döndü
YEREL HABERLER Mardin’de çıkan yangında 140 dönümlük buğday tarlası ...
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek (2)
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta ...
Mardin-Midyat karayolunun temeli atıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, temel atma töreninde Kızıltepe çevre yolunun müjdesini verdi
YEREL HABERLER Mardin-Midyat karayolunun temeli atıldı Ulaştırma ve ...
Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek
YEREL HABERLER Karaismailoğlu: Kanal İstanbul ile birlikte orta ...
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal İstanbul ile orta koridor hedefimiz daha da güçlenecek"
YEREL HABERLER Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu: "Kanal ...
Mardin'de tarihi eser operasyonu
YEREL HABERLER Mardin'de tarihi eser operasyonu
Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL HABERLER Mardin'de, TIR'da 62 bin paket kaçak sigara ele ...