Midyat’ta trafik kazası: 3 yaralı

Mardin'in MidyatNusaybin ilçe karayolunda otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu oluşan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, MidyatNusaybin yolu 12. kilometresinde Midyat’tan Nusaybin’e doğru seyir halinde olan, F.A., idaresindeki 33 NJ 470 plakalı otomobil Yemişli Mahallesi mevkiinde mıcıra kapılarak sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan F.A., M.Z.A., Y.A., bölgeye sevk edilen 112 acil servis ambulanslarıyla Midyat Devlet Hastanesine kaldıırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.