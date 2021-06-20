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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı

DHA

Mardin'de PKK'nın katlettiği 30 kişi anıldı


Mehmet Halis İŞ/ÖMERLİ (Mardin), (DHA)MARDİN'in Ömerli ilçesine bağlı kırsal Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin 34 yıl önce öldürdüğü 30 kişi kabirleri başında dualarla anıldı. 
Ömerli Kaymakamlığı'nca, Pınarcık Mahallesi'nde, PKK'lı teröristlerin, 20 Haziran 1987'de şehit ettiği 16'sı çocuk, 8'i kadın 30 kişi için anma töreni düzenledi. Pınarcık Mahallesi'ndeki anma törenine, Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Ömerli Kaymamamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Mardin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Halil Şen, Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yusuf Piriştine, şehit aileleri ve yakınları katıldı. 
Saygı duruşunda bulunup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan anma töreni İlçe Müftüsü Seyfullah Demir'in Kuran'ı Kerim okumasıyla devam etti.
Törende yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Vali Mahmut Demirtaş, şunları söyledi:
"Bundan 34 yıl önce çok büyük bir katliam yapılmış. Kundaktaki bebekten yaşlısına kadar vatandaşlarımızı terör örgütü katletmiş. Hakikaten bu çok büyük bir acı. Terör örgütünün amacı bu memlekette birliğimizi, beraberliğimiz bozmaktır. Ancak şunu da açıkça söyleyeyim ki çok şükür 35 yıldan beri 40 yıldan beri bu birlik ve beraberliğimizin gittikçe güçlendiğini görüyorum. Bugün eğer ay yıldızlı bayrağımız burada dalgalanıyorsa, Kuran'ımız çok şükür burada okunuyorsa, ezanlarımız 5 vakit eğer minarelerimizden sesleniyorsa demek ki bu ülkede birlik ve beraberliği çok güzel şekilde sağlamışız. İnşallah bundan sonra ki yapacağımız şey Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde bu birlik ve beraberliği gittikçe güçlendirip bu ülkeyi daha müreffeh ülke haline getirmektir. İçimizdeki birlik ve beraberlik olduğu müddetçe tüm dünyada üzerimize gelse bu ülkede bu toprakları hür ve bağımsız şekilde kullanacağımızı ve burada yaşayacağımızı herkesin de bilmesini istiyoruz. Pınarcık halkına başsağlığı diliyorum."
Konuşmaların ardından Vali Demirtaş ve beraberindekiler kabir ziyaretinde bulunup, dua edip karanfil bıraktı. DHA-Genel Türkiye-Mardin / Ömerli Mehmet Halis İŞ
2021-06-20 16:18:08

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