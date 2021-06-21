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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak ihbarını inceleyen Dicle Elektrik ekibine saldırı

İHA

Mardin'in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi'nde kaçak elektrik kullanımı ihbarı üzerine tespit yapmak isteyen Dicle Elektrik ekibi saldırıya uğradı.

Kaçak ihbarını inceleyen Dicle Elektrik ekibine saldırı

Mardin’in Artuklu ilçesi Gökçe Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanımı ihbarı üzerine tespit yapmak isteyen Dicle Elektrik ekibi saldırıya uğradı.
Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde kaçak elektrik tüketimi yapıldığına ilişkin Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapılan ihbarı değerlendiren 3 kişilik Dicle Elektrik ekibi mahallede inceleme yaptığı sırada yaklaşık 40 kişilik bir grubun taşlı ve sopalı saldırısına uğradı.
Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Halil Homan, Gökçe Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanıldığı yolundaki ihbarın Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) üzerinden geldiğini belirterek, “CİMER’e kayıt dışı tüketim ile ilgili yapılan bir başvuru kurumumuza iletildi. Uzaktan erişim yoluyla yaptığımız incelemede mahalle genelindeki kaçak oranının yüzde 40, şikayete konu olan Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) bölgesindeki kaçak oranının ise yüzde 91,2 olduğu belirlendi. Enerji Kayıpları Kontrol Müdürlüğüne bağlı bir ekibi Gökçe Mahallesi’nde belirlenen adreste inceleme yapmak üzere görevlendirdik. 3 kişilik ekip, mahalleye giderek DÜSOP’ta inceleme başlattı. Dışardan müdahale edildiği belirlenen elektrik sayaçlarını detaylı inceleme için sökmeye başlayan görevliler, bir anda çevrelerini saran kalabalık bir grubun saldırısına uğradı. Görevlileri yumruk, tekme, taş ve sopalarla darp eden saldırganlar, kaçmaya çalışan görevlileri seyir halinde dahi darp etmeye devam etti. Saldırganlar bununla da yetinmeyerek Dicle Elektrik görev araçlarını gasp ederek, sökülen sayaçlara, ekiplerin kullandığı mühürlere, tablet bilgisayarlara ve diğer tüm ekipmanlara el koydu” dedi.

Canlarını zor kurtardılar
Kanlar içerisinde kalan ve saldırganların elinden kaçarak canlarını zor kurtaran Dicle Elektrik çalışanları A.Ç., F.T. ve D.B. sığındıkları Göllü Mahallesi’nden jandarmayı arayarak yardım istediler. Jandarma tarafından gönderilen ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan Dicle Elektrik çalışanlarından A.Ç.’nin burun ve kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.
Jandarma saldırıdan sonra Gökçe Mahallesi’ne giderek el konulan ve taşlanarak hasara uğratılan 2 iş makinesini alırken, çalışanlardan gasp edilen malzemeler ve sayaçların bulunabilmesi için soruşturma sürüyor.

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