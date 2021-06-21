Mardin'de yaya geçitleri ve ikonlar belirginleştirildi

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Mardin Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik polisi ekipleri ile belediye fen işleri personelleri, yaya geçitleri ve ikonları boyayarak belirgin hale getirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik denetim ekipleri ile Midyat Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü personellerince ilçedeki yaya geçitleri ve ikonları boyandı. Yaya geçitleri belirgin hale getiren ekipler, çevredeki vatandaşlara da yaya ve okul geçitlerinin kullanılması gerektiğini hatırlatırken, şoförlere de yayalara geçiş hakkının verilmesi gerektiği belirtildi.

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