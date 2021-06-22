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Kız çocuğunu ezilmekten kurtaran şoföre Mardin Valisi Demirtaş'tan plaket

İHA

Kız çocuğunu ezilmekten kurtaran şoföre Mardin Valisi Demirtaş'tan plaket

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, MardinKızıltepe karayolunda tek başına gezen 5 yaşındaki kız çocuğunu alıp ailesine teslim eden duyarlı şoförü tebrik edip plaket takdim etti.
Geçtiğimiz gün akşam saat 21.30 sıralarında MardinKızıltepe karayolunda 5 yaşındaki kız çocuğunu gören 47 H 0239 plakalı özel halk otobüsü şoförü Hadi Aras, yolda araçların arasından ezilmekten son anda kurtardığı çocuğu alıp ailesine teslim etmişti. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanı Demirtaş, şoför Hadi Aras’ı bu duyarlı davranışından dolayı tebrik edip plaket takdim etti. Vali Demirtaş, bu duyarlı davranışın bütün şoför ve vatandaşlara örnek teşkil ettiğini kaydetti. Şoför Hadi Aras’ı tebrik eden Vali Demirtaş, "Duyarlı bir davranış göstermiş. Hadi beyin bu davranışı hem kendi meslektaşlarına hem de tüm vatandaşlarımıza örnek olabilecek bir davranış. Sağ olsun, geceleyin geç vakitlerde yolda bir çocuğa rastlıyor. Arabasını durduruyor. Çocuğun anne babasının nerede olduğunu öğreniyor ve çocuğu götürüp annesine teslim ediyor. Ben bu davranışı gerçekten çok takdir ettim. Tebrik ediyorum. İnşallah bundan sonrada kazasız belasız bir hayat diliyorum ona. Hadi beyin bu davranışının tüm vatandaşlarımıza örnek olmasını istiyorum" dedi.

"Çocuğu ailesine sağ salim teslim ettim"
Yolda kız çocuğunu fark edip yolu kapatarak çocuğu kurtardığını belirten özel halk otobüsü şoförü Hadi Aras, "Saat 21.30 sıralarındaydı eve gidiyordum, işim bitmişti. Yolun ortasında 5 yaşında küçük bir çocuk buldum. Önümdeki araç çevrilip durmadı. Ama ben durdum. Yolu kapattım, başka bir arkadaş da yardımcı oldu yolu kapattık. Çocuğu sağ salim teslim aldık ve ailesine teslim ettik. Karayolunda bu saatte 5 yaşındaki çocuğu kurtardığımız için Allah’a şükür mutluyuz. İnşallah böyle bir şey yaşamayız bir daha. Allah razı olsun, valimizden çok memnunuz. Mardin’imizi, şehrimizi onurlandırdı" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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