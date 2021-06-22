Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

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Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN'in Merkez Artuklu ilçesinde, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Mardin´in Artuklu ilçesi Akıncılar mevkiinde meydana geldi. 40 DK 172 plakalı otomobil, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu, şarampole devrildi. Kazada, isimleri öğrenilemeyen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Artuklu İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin Selim KAYA

2021-06-22 21:39:54



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