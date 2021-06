Mardin’de basın çalışanlarına sertifika töreni düzenlendi

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) işbirliğinde bilgi güvenliği, siber güvenlik konularında basın işletmelerinin farkındalıklarının ve bu konularda niteliklerinin artırılması amaçlanan 'Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitimi' projesinde eğitim alan kursiyerler için sertifika töreni düzenlendi.

Özel bir otelin toplantı salonunda gerçekleşen törene; Vali Mahmut Demirtaş’ın yanı sıra, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran, Dicle Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Alanlı, Basın İlan Kurumu İnsan Kaynakları Müdürü Engin Öztürk, BİK Diyarbakır Bölge Müdürü Osman Başeğmez, BİK Mardin Temsilcisi Adnan Günbegi, eğitmen ve kursiyerler katıldı.

Eğitimde özellikle siber güvenliği tercih ettiklerini belirten BİK Genel Müdürü Rıdvan Duran, “Teknolojinin, internetin ve dijitalleşmenin gelişmesiyle birlikte bizim yazılı basının tiraj değerlerinin ne kadar düştüğünü sizlerde en az benim kadar biliyorsunuz. Artık bir dijitalleşme dönemine geçildi. Çünkü haberde hız önemli. En hızlı haberi ulaştıran en öne geçti. Çünkü bu algı operasyonlarının yapıldığı mecralar aynı zamanda farklı tehlikelerde var. Dünyada teknolojisi en iyi olan ülkelerde bile bu siber güvenlik bir sorun. Bizde kalkınma ajanslarımızla bu siber güvenlik açısından bu kalkınma ajansları ile yaptığımız dijitalleşme faaliyetlerinin 8’incisini gerçekleştiriyoruz. Ben bu vesileyle genel sekreterime ve sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Ortak organizasyonumuzdan dolayı. Bu alanda da kendinizi korumayı, algı operasyonlarına kapalı olmayı ve her şeyden önce dijital güvenliğe kapalı olmayı size anlatım istedik” diye konuştu.



“Basın çalışanları her türlü takdiri hak ediyor”

Kamu adına gerçekleri araştırma ve doğru haberlerle kamuoyunu aydınlatma görevini layıkıyla yerine getiren basın çalışanlarının her türlü takdiri hak ettiğini vurgulayan Vali Mahmut Demirtaş, “Kuşkusuz sizler gecegündüz, sıcaksoğuk demeden, mesai mefhumu gözetmeden, insanımızın bilgiye, habere anında ulaşması için insanüstü bir gayret göstermektesiniz. Toplumun gören gözü, işiten kulağı, kamu vicdanının sesi olarak görev yapmaktasınız. Basın meslek ve etik ilkeleri çerçevesinde, dünden bugüne çeşitlenen habere erişim kaynakları vasıtasıyla vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve tarafsız habere erişimini sağlamaktasınız. Ülkemizde demokrasi kültürünün kökleşmesi için ciddi bir vazife üstlenmektesiniz. O sebeple sizlerin şahsında, böylesine önemli bir vazifeyi yerine getiren tüm basın mensuplarımıza teşekkür ediyor; görevlerinizde kolaylıklar ve başarılar diliyorum.” dedi.



“Yakın gelecekte pek çok bilimsel ve teknolojik gelişmeye tanık olacağız”

Siber dünyanın risk, tehdit ve güvenlik açıklarına karşı sürekli teyakkuzda bulunduğuna dikkat çeken Vali Demirtaş, “Bugün, teknoloji ve bilgi çağının tam ortasındayız. Yeni dediğimiz bir gelişmeye alışamadan, teknolojinin bizlere sunduğu bir başka yenilikle karşı karşıya kalıyoruz. Haberin, bilginin, görüntünün bir noktadan bir noktaya saniyeler içinde transfer edildiği, hızın her şeyin önüne geçtiği zamanları yaşıyoruz. Öyle ki ülkeler, teknolojinin geldiği bu noktada devlet kurumlarını dahi vatandaşlarına daha seri hizmet verebilmek adına dijital mecralara, mobil uygulamalara taşıyor. Bunların ileride izleyeceğimiz filmin fragmanı olduğunu, yakın gelecekte yapay zeka başta olmak üzere pek çok bilimsel ve teknolojik gelişmeye tanık olacağımızı ise artık hepimiz biliyoruz. İşte iç içe giren bilim, teknoloji ve internet labirentinde, doğru ve gerçek bilgiye erişim ve erişilen bilginin güvenliğinin sağlanması da ciddi önem arz ediyor. Bu noktada siber güvenlik adı verilen güvenlik tedbirlerinin üst düzeyde sağlanması, bilgi ve veri güvenliği açısından büyük önem taşıyor. Siber dünyanın risk, tehdit ve güvenlik açıklarına karşı sürekli teyakkuzda; hackerlara, siber aktivistlere ve yabancı istihbarat kurumlarının siber saldırılarına karşı uyanık olmamız icap ediyor. Bilgi çağının en önemli güvenlik gereksinimi olan siber güvenliği, kamuözel sektör tüm kurumlarımızda olduğu gibi, basın işletmelerimizde de mutlak surette sağlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Eğitim programının basın sektöründe faaliyet sürdüren kurumlara siber güvenlik alanında yetkinliklerinin arttırılmasında ciddi katkılar sunacağına yürekten inandığını belirten Demirtaş, “Bu eğitimler sayesinde, basın işletmelerimizin hizmet kalitesinin artmasına katkı sağlayacak, kurumsal kapasitenin katlanmasına ve bunun doğru kullanımına da imkan tanıyacaktır. Tüm bunların çarpan etkisi ise vatandaşlarımızın doğru, güvenilir ve sağlıklı bilgiye erişimi anlamına gelecektir. Bu vesileyle “Basın İşletmelerinde Bilgi Güvenliği ve Siber Güvenlik Bilinçlendirme Eğitim Projesi”nin kentimize, bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyor; eğitim faaliyetinin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Törende, konuşmaların ardından kursiyerlerin sertifikalarını Vali Demirtaş, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Rıdvan Duran ile diğer protokol üyelerinden almasıyla program sona erdi.

