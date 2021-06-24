Mardin’de kaza: 3 kız çocuğu yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de kaza: 3 kız çocuğu yaralandı

İHA

Mardin’de kaza: 3 kız çocuğu yaralandı

Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kız çocuğu yaralandı.
Mardin’in Midyat ilçesinde Cumhuriyet Bulvarında seyir halinde olan otomobil, yolun karşı tarafına geçen 3 kız çocuğuna çarptı. Kazada Ş.A., N.A. ve T.M.A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan T.M.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi
Trafik ekipleri ise yolda önlemler alırken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de basın çalışanlarına sertifika töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin’de basın çalışanlarına sertifika töreni ...
Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Öğrenciler eğlenmeye ve öğrenmeye devam ediyor
Mardinspor’un yeni yönetim kadrosu belirlendi
YEREL HABERLER Mardinspor’un yeni yönetim kadrosu belirlendi
Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mardin'de, şarampole devrilen otomobildeki 4 kişi ...
Mardin’de trafik kazası: 4 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de trafik kazası: 4 yaralı
Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de trafik kazası: 6 yaralı
Yolun karşısına geçmekte zorlanan Helin'e destek olan şoför, ödüllendirildi
YEREL HABERLER Yolun karşısına geçmekte zorlanan Helin'e destek olan ...
Kız çocuğunu ezilmekten kurtaran şoföre Mardin Valisi Demirtaş'tan plaket
YEREL HABERLER Kız çocuğunu ezilmekten kurtaran şoföre Mardin Valisi ...