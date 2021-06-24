Mardin’de kaza: 3 kız çocuğu yaralandı

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Mardin’in Midyat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1’i ağır 3 kız çocuğu yaralandı.

Mardin’in Midyat ilçesinde Cumhuriyet Bulvarında seyir halinde olan otomobil, yolun karşı tarafına geçen 3 kız çocuğuna çarptı. Kazada Ş.A., N.A. ve T.M.A. yaralandı. Olay yerine gelen 112 acil ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Midyat Devlet Hastanesine kaldırdı. Kazada yaralanan T.M.A.’nın durumunun ağır olduğu bildirildi

Trafik ekipleri ise yolda önlemler alırken, yetkililer kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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