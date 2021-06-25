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Büşra ve Suzan öğretmenin ölümünün ardından Mardin'de trafikte yeni tedbirler uygulanacak

DHA

Büşra ve Suzan öğretmenin ölümünün ardından Mardin'de trafikte yeni tedbirler uygulanacak


Selim KAYA/MARDİN, (DHA)MARDİN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, şehir içinde trafik kazalarını önlemek amacıyla elektronik denetim sistemine geçileceğini belirterek, "Bundan kısa bir süre önce Nusaybin'de iki öğretmenimizi trafik kazasında kaybettik. Türkiye olarak bu olaya üzüldük. Bir daha bu tür acı kayıpları yaşamamak için elektronik denetim sistemine geçiyoruz" dedi.
Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanvekili Mahmut Demirtaş, Dicle Kalkınma Ajansı Toplantı salonunda sivil toplum kuruluşları temsilcilerine, bir yıllık faaliyetlerini anlattı. Vali Demirtaş, şehir içinde yaşanan, can ve mal kayıplarına neden olan trafik kazalarını önlemek amacıyla kentte elektronik denetim sistemine geçeceklerini söyledi.
13 Haziran günü Nusaybin'de yaya geçidinde yaşanan trafik kazasında hayatlarını kaybeden öğretmenler Büşra Yıldız (27) ve Suzan Basın'ı (28) anımsatan Vali Demirtaş, "Bundan kısa bir süre önce, Nusaybin´de iki öğretmenimizi trafik kazasında kaybettik. Türkiye olarak bu olaya üzüldük. Bir daha bu tür acı kayıpları yaşamamak için elektronik denetim sistemine geçiyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından bu projemiz onaylandı. İnşallah en kısa zamanda bunun ihalesini yapacağız. Elektronik denetim sisteminin uygulandığı Konya'da trafik kazaları yok denecek düzeyde. Bu sistemin her tarafa yayılmasını sağlayacağız. Bundan sonra herkes bu elektronik denetim sistemine göre, belirlenen hız limitinin dışına çıkamayacak. Çıktığı taktirde, biliyorsunuz cezayla karşı karşıya kalacak. Amacımız hem yaralamalı, ölümlü trafik kazalarını, hem de milli servet olan araçlarımızın zarar görmesini önlemek" diye konuştu.
Mardin'de yapılan yatırımlara da değinen Vali Demirtaş, kent genelinde 175 milyon liralık yatırım gerçekleştirdiklerini, hedeflerinin 350 milyon liralık yatırıma imza atmak olduğunu söyledi. DHA-Genel Türkiye-Mardin Selim KAYA
2021-06-25 10:35:40

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