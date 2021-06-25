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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Demirtaş, STK temsilcilerine bir yıllık faaliyetlerini anlattı

İHA

Vali Demirtaş, STK temsilcilerine bir yıllık faaliyetlerini anlattı

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileriyle bir araya gelerek, bir yıllık faaliyetlerini anlattı.
Mardin Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin bir yıllık faaliyetlerinin yanı sıra devam eden çalışmalar ile planlanan projelerin brifing toplantısı Dicle Kalkınma Ajansı Toplantı salonunda pandemi kurallarına riayet edilerek gerçekleştirildi. Program; Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesinin son bir yıllık faaliyet ve planlanan projelerin Vali Demirtaş tarafından Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcilerine anlatmasıyla başladı. Programın ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulunan Vali Demirtaş, Mardin genelinde 175 milyonluk yatırım gerçekleştirdiklerini dile getirerek hedeflerinin 300 350 milyonluk yatırıma imza atmak olduğunu söyledi.
Sosyal ve şeffaf belediyecilik anlayışıyla Mardin’e en iyi şekilde hizmet etme gayesinde olduklarını belirten Vali Demirtaş, “Bugün göreve başlayalı tam bir yıl 2 gün oldu. Hem valilik hem de büyükşehir belediyesi olarak yapmış olduğumuz yatırımları STK kuruluşlarıyla ele aldık. Uzun zamandan beri aslında yapmayı düşündüğümüz bir programdı ama pandemi dolasıyla bugüne kadar yapamamıştık. Ancak bundan sonra kısmet olursa 2 veya 3 ayda bir STK temsilcileri ve vatandaşlarımıza yaptığımız hizmetleri anlatarak onların görüş ve önerilerini dikkate alarak yolumuza devam edeceğiz. Tüm STK temsilcilerimize teşekkür ediyorum. Bize katkı sundular. Bizim bir eksiğimiz, yanlışımız varsa bunu dile getirdiler. Daha hızlı yürümemiz gereken yerlerde önerileri oldu. Bundan sonra Mardin’de daha güzel hizmetler yapacağımıza inanıyorum” dedi.
Mardin’de vatandaşın istemediği bir yatırımı yapmadıklarını vurgulayan Vali Demirtaş, “İstişarelerimiz devam edecektir. Biz vatandaşlarımızla görüşüyoruz. Vatandaşın bir talebi ve ihtiyacı varsa o yatırımı mutlaka yapıyoruz. Aksi halde yapacağımızın şeyin israf olabileceğini düşünüyoruz ve kesinlikle israfta karşıyız. Yaptığımız yatırımı mutlaka vatandaşın talebi olması lazım. Büyükşehir Belediyesi kırsalda çok ciddi atak hizmetleri yapıyoruz. Parke, yol ve asfalt çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. Hem şehir merkezimizde hem köylerimizde hizmetlerimiz var. Hem borçlarımızı ödüyoruz hem de yatırımlarımızı yapıyoruz. Bugüne kadar yaptığımız yatırım limiti 175 milyon. Yapacağımızla birlikte en az 300 350 milyonluk yatırım yapacağımızı düşünüyorum. Hem valilik hem büyükşehir belediyesi hem de MARSU olarak ciddi yatırımlarımız var. Cumhurbaşkanımızın himayesinde yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Cumhurbaşkanımıza teşekkür eder, şükranlarımızı arz ediyorum. Tüm bakanlarımıza, milletvekillerimize, siyasetçilerimize ve Mardin’imize teşekkür ediyorum. Birlikte inşallah daha güzel şeyler yapacağımıza inanıyorum” diye konuştu.
Toplantıda; Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, Fen İşleri Daire Başkanı Cebrail Aslan, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Abdulbaki Turğut, Zabıta Daire Başkanı Kinyas Köle, Ulaştırma Daire Başkanı Ertan Taşdemir, MARSU Genel Müdürü Abdüsselam Altunkaynak ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri hazır bulundu.

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