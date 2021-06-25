Mezopotamya ödülleri Mardin töreninde yılın enleri ödül ile buluşuyor

Mardin’nin kültür, sanat ve turizmine dikkat çekmek isteyen organizatör Mehmet Mazlum Bozdağ ve ünlü sunucu Özlem Demir, Mardin’de ilk defa düzenlenecek olan ödül törenini bölgenin öne çıkan iş insanları ile fark oluşturanlar, sürpriz sanatçılar ve basın mensuplarıyla 9 Temmuz’da özel bir otelde Tuğba Özay ve Şenol İpek’in sunuculuğunda gerçekleştireceklerini açıkladı.

Organizatörler bölgeden büyük bir ilgi gördüklerini tüm hazırlıklarda artık sona yaklaştıklarını belirtti. Oldukça heyecanlı olduklarını ve Mardin’e böylesine bir geceyi mal edecekleri için de ayrıca çok mutlu olduklarını ifade eden Bozdağ ve Demir, önümüzdeki günlerde geceye katılacak sürpriz sanatçıları açıklayacaklarını kaydetti. Önümüzdeki günlerde ana sponsorlar başta olmak üzere Mardin’de fark oluşturanlarla geceye katılacak olan ünlü sanatçıları da açıklayacaklarını söyleyen Mehmet Mazlum Bozdağ ve Özlem Demir “Siz de bu muhteşem geceye hazır olun geliyoruz” ifadelerini kullandı.

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