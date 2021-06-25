Mardin’de STK’lar Mısır’daki idam kararlarını kınadı

Mardin’de Sivil Toplum Kuruluşları (STK) Mısır’daki idam kararlarını kınadı.

Mardin’de STK temsilcileri Mısır’da mahkum olan 12 kişi hakkında alınan idam kararını kınadı. 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı’nda STK platformu adına açıklama yapan Eyüp Değer, binlerce yıl önce Yusuf Peygamber nasıl suçsuz yere zindana atıldıysa bugünde Mısır zindanlarında suçsuz yere bekleyen yüzlerce Mısırlı masum sivil olduğunu ve bunların çoğunun idama mahkum edildiğini dile getirdi. Darbenin üstünden 8 yıl geçtiğini söyleyen Değer, “Ama Mısır’da Firavun Sisi yönetiminin zulmü bitmedi. Zindanda idama mahkum edilen onlarca kişi idam edilerek şehit edildi. Mısır yasalarına göre idam kararı kesinleşmiş sanıklar hakkındaki infaz, af veya cezayı hafifletme yetkisi sadece Cumhurbaşkanının elindedir. Senden önce Mısır nice zalimler gördü, nice Firavunlar gördü. Çok uzak değil on yıllarca Mısırı yöneten Hüsnü Mübarek gibi zalimler sessizce mezarlarına gömüldüler. Onları kimse hatırlamıyor. Mısır halkı hiçbir zaman firavunların yanında olmadı, olmayacak. Sırf Muhammed Mursiye yakın olduğu için bugün Mısır zindanlarında idamı bekleyen Şeyh Dr. Safwat Hegazy, Dr. Muhammed Mahmud Ali Zenati, Dr. Usame Yasin, Prof. Dr. Abdurrahman AlBar, şehit Esma Biltaci’nin babası Dr. Muhammed El Biltaci ve daha nice alim, bilim adamı ve aydın insan var. İdam cezası onanan 12 kardeşimiz, yıllarca ellerinden alınan özgürlüklerinin yanında şimdi de canlarından olmanın kıyısındalar” diye konuştu.

Eyüp Değer, barışçıl protestolar yapan siviller aleyhine verilen haksız, hukuksuz ve vicdansız kararları şiddetle kınadıklarını söyledi.

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