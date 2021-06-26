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Kızıltepe’nin tanınan ustasına ‘bulgur’ plaketi

İHA

Kızıltepe’nin tanınan ustasına ‘bulgur’ plaketi

Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun, bir çok organizasyonda Mardin’in bulgurunu Türkiye’ye tanıtan Hikmet Ölçer’e plaket takdim etti.
Mardin bulgurundan yapılan yemek çeşitlerini maharetli elleriyle organizasyonlarda tanıtan Kızıltepe’nin sevilen ve tanınan aşçısı Hikmet Ölçer’e Mardin bulguruna verdiği katkılardan dolayı Mardin Bulgurcular Derneği Başkanı Faysal Sun, Ölçer’e plaket verdi. Hikmet ustanın Mardin bulguruna değer kattığını ifade eden Faysal Sun, “Mardin bulgurunu ön plana çıkaran ve bulgurdan on çeşit yemek yapan ve bulgurda göstermiş olduğu çabadan dolayı. Bu plaketi takdim ediyorum” dedi.
Mardin’in kültürünü, Mardin mutfağını dünyaya tanıtmak için elinden gelen çabayı sürekli göstereceğini söyleyen Hikmet Ölçer, “Mardin bulguru artık tescilli bir dünya markası. Bu marka Mezopotamya’mızın bereketli topraklarında yetişiyor ve Mezopotamya’nın sıcak güneşiyle olgunlaşıyor. Mardin bulgurunu her platformda tanıtmak boynumuzun bir borcu. Ödülleri için değerli başkanıma teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

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