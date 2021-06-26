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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor

İHA

Mardin'de hafta sonu turist yoğunluğu yaşanıyor

Mardin'de hafta sonu yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.
Güneydoğuda turizmin gözdesi haline gelen Mardin'de turizm yoğunluğu yaşanıyor. Kısıtlamasız geçen cumartesi günlerinde Mardin yerli ve yabancı ziyaretçi akınına uğruyor. İstanbul'dan Mardin'e gezmeye gelen Erdal Gür, 5 dilde söylenen Mardin türküsünü dinledikten sonra Mardin'e gezmeye geldiğini belirtti. Mardin'i çok sevdiğini söyleyen Erdal Gür, "İstanbul'dan geliyorum. Mardin'i gezmek için geldim. Bir arkadaşımın önerisiyle 45 dilde Mardin türküsünü dinledim. Çok sevdim çünkü Mardin Türk toplumu ve toprakları içerisinde din ve dil ayrımı aratmayan çok güzel bir yer. İnsanları da pırlanta gibi. Yani kapıyı çaldığın zaman hos geldinizle birlikte çay ikram eden insanlar" dedi.
En güzel yanının da burada dinle ilgili bir şey olmadığını ifade eden Gür, "Türk, Kürt, Süryani ne bilim diğer ırklardandır hiç bir alakası yok. En güzel yanı Mezopotamya'nın ortasında gül gibi açmış bir memleket. Kahvesi, yemekleri, peyniriyle ve en güzeli de insanlığıyla harika bir yer. Yani çok tavsiye ederim. Buraya gelen kişide sadece kendi diniyle ilgili değil diğer dinleri ve kültürleri görmesini gönülden isterim. Iyi ki Türkiye'de doğmuşum ve iyi ki de Mardin'i görmüşüm" diye konuştu.
Filistin’den gelen Hala Abu Sharar, “Biz Türkiye'nin güneyini ziyaret etmek istedik. Bir tatil planı yaptım. Biz Hatay, Antep ve Urfa'ya gittik. Sonra Mardin'e geldim. Burayı çok beğendim. Stili çok güzel. Dükkan, kafe, çok merdiven var. Ama güzel şehir. Biz aslen Filistinliyiz. Ama 2 yıl önce Türkiye'ye geldim” dedi.

“Mardin'in sokakları, bina ve taşları Kudüs'e çok benziyor”
Mardin’i beğendiğini söyleyen Abu Sharar, “Mardin'in çok eski bir tarihi var. Müslüman, Hristiyan, Süryani var. Ürdün ve Filistin gibi" diye konuştu.
2 yıldır Türkiye'de olduğunu kaydeden Halid Abdurrahman, “Mardin'in insanları ve yemekleri çok güzel. Tarihi çok eski” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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