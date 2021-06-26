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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardia Mall’da Covid-19 uygulaması başladı

İHA

Mardia Mall’da Covid-19 uygulaması başladı

Mardian Mall Alışveriş ve yaşam merkezinde 25 Haziran tarihi itibariyle Covid19 aşı uygulaması başlatıldı.
Ülkede her geçen gün aşı olan kişi sayısı artarken, alışveriş merkezlerinde kurulan aşı stantlarında aşılama çalışmaları hız kazandı. Alışverişe gelen müşteriler rahatlıkla aşı olabiliyor. Bu kapsamda Mardian Mall Alışveriş ve yaşam merkezinde 25 Haziran tarihi itibariyle Covid19 aşı uygulaması başlatıldı. Herkesi aşı olmaya davet eden Halk Sağlığı Başkanı Uzman Dr. Cihat Adın, ‘’Mardin ilimizde 25 Haziran tarihi itibariyle 175 bin doz aşı uyguladık. Bugün itibariyle aşı hakkı tanımlanan 18 yaş üstü vatandaşlarımıza en hızlı şekilde aşı uygulayabilmek için Mardian Mall Avm’de ‘Aşı Uygulama Ünitesini’ aktif hale getirdik. Vatandaşlarımız burada randevusuz ve güvenli bir şekilde aşılarını yaptırabilirler’’ dedi.
Covid19 aşı uygulaması başlattıklarını belirten alışveriş merkezi genel müdürü Mahmut Yıldızhan, "İlklerin tek adresi olan Mardian Mall'da Mardin İl Sağlık Müdürlüğü ekipleriyle yapılan ortak çalışma sonucu Covid19 aşı uygulaması başladık. Aşı hakkı olan tüm T.C vatandaşları randevusuz bir şekilde kimlikleriyle birlikte Covid19 aşısını zemin katta oluşturulan aşı alanında aşı talep formunu dolduran personel ve ziyaretçilerimize sağlık ekipleri tarafından aşı uygulaması yapılmaktadır. Bu uygulamayla birlikte zaman tasarrufu sağlanarak aşılamada personel ve müşterilerimizden güzel dönüşler aldık’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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